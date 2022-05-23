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Интерфакс-АВН

В Минске заявляют о двукратном увеличении военных группировок в Польше, Литве и Латвии за два года

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Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Минск. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Группировки войск в сопредельных с Белоруссией Польше, Литве и Латвии за два последних года выросли в два раза, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Группировка войск, находящихся на территории Польши, Литвы и Латвии, увеличилась за последние два года в два раза и составляет сегодня 37,5 тыс. человек. Авиация группировки увеличилась в разы и составляет более 135 боевых самолетов на территории сопредельных стран. Полеты разведывательной авиации участились и составляют 6-7 самолетовылетов вдоль нашей границы ежесуточно", - отметил госсекретарь Совбеза. Его слова приводит телекомпания Минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в воскресенье.

Как заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, пограничники в этом году несут службу в усиленном варианте. "Нам помогают Вооруженные силы, потому что силы и средства у нас ограничены под такую обстановку. Это усиление застав, постов, комендатур различными силами и средствами Вооруженных сил", - отметил глава ГПК.

В белорусской армии сейчас проходит второй этап проверки сил реагирования с усилением охраны госграницы. В рамках проверки призваны военнообязанные из запаса, тестируется система территориальной обороны. Часть задач возложена на подразделения сил специальных операций.

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Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
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