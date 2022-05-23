Силы Северного флота отработали развёртывание в Баренцевом море

Были задействованы более 10 кораблей и судов обеспечения, включая АПЛ и фрегат

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Северный флот провёл в Баренцевом море плановые учения по выходу из пунктов базирования и развёртыванию сил флота в ближней морской зоне.

"Приняли участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе одна атомная подводная лодка (АПЛ), а также самолёты и вертолёты морской авиации", - сообщил флот в воскресенье.

Во время прохода по Кольском заливу корабли отработали отражение атаки маломерных быстроходных плавсредств, начинённых взрывчаткой.

"Перехват противника осуществили военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии. На кораблях силами дежурных подразделений была отработана круговая оборона от нападения диверсионных сил", - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в море противолодочные силы отряда, усиленного малым противолодочным кораблём "Юнга" отработали поиск подводной лодки во взаимодействии с противолодочной авиацией: самолётом Ил-38 и вертолётом Ка-27.

Учения были однодневными. По их окончании все корабли и суда вернулись в пункты базирования.