Северный флот в Белом море отработал торпедную атаку атомной подводной лодки условного противника

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Малый противолодочный корабль (МПК) "Нарьян-Мар" отработал на учениях поиск подводной лодки "противника" в Белом море, сообщил в воскресенье Северный флот.

"В полигонах флота на Белом море МПК "Нарьян-Мар" отработал навыки противолодочной борьбы: поиска, обнаружения и слежения за подводной лодкой условного противника. Противодействие ему оказывал экипаж одного из атомных подводных крейсеров подводных сил Северного флота", - сказано в сообщении.

"В ходе подержания контакта с подводной лодкой боевые расчёты МПК "Нарьян-Мар" провели условную атаку подводного противника, обозначив применение торпедного оружия. Помимо отработки противолодочных задач экипаж малого противолодочного корабля провёл учение по противовоздушной обороне и серию артиллерийских стрельб по морским целям", - сообщил флот.