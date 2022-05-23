Сергей Шойгу о ходе специальной военной операции на Украине

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 20 мая 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Открывая заседание, Министр обороны рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики.

Вооружённые Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населённых пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита.

Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные.

Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооружёнными Силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолёта противника, 10 вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера.

"Любые провокации и впредь будут жёстко пресекаться", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

В настоящее время продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек. До этого, там сложили оружие 1387 морских пехотинцев [сдача заблодкированных на заводе "Азовсталь" украинских формирований завершилась 20 мая, сдалось 2439 человек. - bmpd].

Министр обороны отметил, что Российские Вооружённые Силы делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры.

С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн. 377 тысяч человек.

"Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Переходя к тематической части Коллегии, глава военного ведомства предложил рассмотреть вопрос о ходе выполнения плана деятельности в Западном военном округе в части реализации майских указов Президента Российской Федерации и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.

За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз.

Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

Одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ. В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция.

Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия.

В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов.

Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%.

Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трёхсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа с начала года вырос на 4%.

Второй вопрос повестки Коллегии был посвящён проекту программы оснащения до 2030 года Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.

Беспилотные летательные аппараты активно применяются Вооружёнными Силами для решения широкого спектра задач.

За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза.

С 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов.

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. За время операции налёт составил уже более 25 тысяч часов.

Полученная с помощью беспилотников информация передаётся потребителям в реальном масштабе времени. Это даёт возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно.

На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения.

"В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники", - сообщил Министр обороны.

В завершение заседания Коллегии были подведены итоги отопительного периода в Вооружённых Силах.

Качественная подготовка к зиме коммунально-эксплуатационных органов позволила провести отопительный сезон без сбоев и аварий.

Во многом этому способствовало применение наукоёмких решений, оптимизация фондов и рациональное расходование имеющихся средств.

Так, в Вооружённых Силах внедряется универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг. Благодаря этому в интерактивном режиме можно получать любые сведения о поставляемых коммунальных ресурсах и состоянии объектов Министерства обороны. После ввода системы в эксплуатацию планируется её использование в гражданском коммунальном секторе страны.

Кроме того, в прошлом году был реализован пилотный проект по переводу двух котельных в Мурманской области на использование сжиженного природного газа. В результате удалось сэкономить более 25 млн. рублей за отопительный период.

"Широкое применение современных энергосберегающих технологий позволяет в долгосрочной перспективе снижать объёмы потреблённых коммунальных ресурсов и повышать качество предоставляемых услуг", - отметил глава российского военного ведомства.

"Пять лет назад мы отказались от аутсорсинга в коммунальной сфере и создали федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищное коммунальное управление". За это время капитально отремонтировано более двухсот коммунальных объектов, существенно улучшены условия службы и проживания в ряде отдалённых районов. Количество технических нарушений в отопительные сезоны снизилось более чем в шесть раз, а соответствующих обращений граждан - в девять раз", - добавил Министр обороны.

"Ежегодно в рамках навигационного завоза доставляется 40 тысяч тонн котельного топлива на отдалённые территории Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны. При этом Камчатка обеспечена котельным топливом уже в апреле", - сказал Сергей Шойгу.

(с) Министерство обороны Российской Федерации