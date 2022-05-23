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Российская газета

Корвет Каспийской флотилии с ракетами "Калибр" перейдет в Санкт-Петербург

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Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

Корвет Каспийской флотилии "Углич" с крылатыми ракетами "Калибр" совершит переход из Каспийска в Санкт-Петербург. В походе его будет сопровождать противодиверсионный катер "Юнармеец Татарстана" проекта 21980 "Грачонок".

Корабли, как сообщает пресс-служба Южного военного округа, примут участие в главном военно-морском параде на День ВМФ России.

Межфлотский переход, который продлится 14 дней, планируется начать 24 мая. Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" и катер пройдут через Волго-Донской судоходный канал, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. В общей сложности "Углич" и "Юнармеец Татарстана" преодолеют более 2,5 тысяч километров и 56 шлюзов.

"В ходе перехода экипажам предстоит отработать маневренные элементы - прохождения кораблем узкости, совместное плавание, провести учения по борьбе за живучесть на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Справка "РГ"

Малый ракетный корабль "Углич" - является первым серийным кораблем проекта 21631. Водоизмещение корвета 949 тонн, длина 74,1 метра, ширина - 11 метров, высота - 6,57 метра. Экипаж 36 человек. Скорость хода 25 узлов. Дальность плавания 2500 морских миль. Главное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК". 7 октября и 20 ноября 2015 года корвет "Углич" в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары крылатыми ракетами "Калибр" по объектам инфраструктуры международных террористов в Сирии.


Николай Грищенко

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