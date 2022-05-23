Немецкий генерал назвал поставки западного тяжёлого вооружения Украине «бессмысленными»

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Германии не стоит поставлять на Украину тяжелое вооружение, это бессмысленно и опасно, с таким предупреждением выступил экс-советник Ангелы Меркель бригадный генерал Эрих Вад, ранее призывавший Берлин вообще отказаться от поставок оружия Киеву.

Поставки западной военной техники на Украину бессмысленны, поскольку эта техника значительно отличается от советской и требует длительного обучения, а временем для этого украинские власти не обладают, считает Вад. По словам генерала, подготовка экипажей, например танков "Леопард" или БМП "Мардер" требуют "многолетней подготовки", "недельная подготовка" здесь не подойдет. То же самое касается и другой военной техники.

Кроме того, поставляя оружие Украине, Германия сама становится участником конфликта и в дальнейшем это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому генерал в очередной раз призвал власти ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву и сосредоточиться на мирных переговорах с Россией.

Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам

- заявил он.

Ранее Вад прокомментировал многочисленные заявления Киева о "возвращении Донбасса" военным путем, заявив, что на Западе недооценивают российскую армию, а ведь именно она определяет сейчас ход и направление боевых действий на Украине. При этом Россия ввела на Украину ограниченную группировку. Генерал категорически не рекомендовал украинскому Генштабу планировать какие-либо "решительные контратаки" против российской армии, особенно с применением бронетехники, предупреждая, что все это закончится полным разгромом, поскольку российская армия превосходит украинскую во всем, включая вооружение.