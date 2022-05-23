Войти
Военное обозрение

Lockheed Martin начала разработку нового разведывательно-ударного БПЛА, аналогичного российскому С-70 «Охотник»

698
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты начали разработку нового разведывательно-ударного беспилотника, способного действовать в связке с истребителями пятого поколения F-35. Работы ведет корпорация Lockheed Martin.

Американская компания выпустила промо-ролик с новым беспилотником, который в перспективе должен заменить в ВС США разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, являющиеся основными БПЛА, применяемыми американскими военными.

Судя по видео, новый БПЛА будет кардинально отличаться от используемых в настоящее время. Созданный по схеме "летающее крыло" американский беспилотник чем-то напоминает российский БПЛА С-70 "Охотник", который должен поступить на вооружение ВС России в 2024 году. В ролике показана совместная работа беспилотника с истребителями F-35, причем он выступал как в роли разведчика, давая целеуказание истребителями наземным установкам, так и наносил удары по выявленным целям самостоятельно.

На каком этапе находятся работы неизвестно, в ролике беспилотник создан с помощью компьютерной графики. Официальных сообщений на эту тему пока также не поступало.

Разработка нового разведывательно-ударного беспилотника не говорит о том, что США откажутся от старых и проверенных БПЛА MQ-9 Reaper, наоборот, в скором времени армия и ВМС США ожидают поступления новых версий беспилотника.

Кстати, желает получить MQ-9 Reaper и Киев, уже неоднократно запрашивающий поставку данных беспилотников у Вашингтона. Однако американские законы запрещают поставки "передовых технологий", к которым относятся и беспилотники, не входящим в НАТО странам.

Как ранее сообщалось, дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
ИТ
Похожие новости
02.11.2020
Румыния показывает привычную приспособляемость
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
25.06.2019
Сам себе разведчик и бомбардировщик
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:36
  • 36
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 23:29
  • 1
Путин поручил создать госсистему защиты информации
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ