Lockheed Martin начала разработку нового разведывательно-ударного БПЛА, аналогичного российскому С-70 «Охотник»

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Соединенные Штаты начали разработку нового разведывательно-ударного беспилотника, способного действовать в связке с истребителями пятого поколения F-35. Работы ведет корпорация Lockheed Martin.

Американская компания выпустила промо-ролик с новым беспилотником, который в перспективе должен заменить в ВС США разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, являющиеся основными БПЛА, применяемыми американскими военными.

Судя по видео, новый БПЛА будет кардинально отличаться от используемых в настоящее время. Созданный по схеме "летающее крыло" американский беспилотник чем-то напоминает российский БПЛА С-70 "Охотник", который должен поступить на вооружение ВС России в 2024 году. В ролике показана совместная работа беспилотника с истребителями F-35, причем он выступал как в роли разведчика, давая целеуказание истребителями наземным установкам, так и наносил удары по выявленным целям самостоятельно.

На каком этапе находятся работы неизвестно, в ролике беспилотник создан с помощью компьютерной графики. Официальных сообщений на эту тему пока также не поступало.

Разработка нового разведывательно-ударного беспилотника не говорит о том, что США откажутся от старых и проверенных БПЛА MQ-9 Reaper, наоборот, в скором времени армия и ВМС США ожидают поступления новых версий беспилотника.

Кстати, желает получить MQ-9 Reaper и Киев, уже неоднократно запрашивающий поставку данных беспилотников у Вашингтона. Однако американские законы запрещают поставки "передовых технологий", к которым относятся и беспилотники, не входящим в НАТО странам.

Как ранее сообщалось, дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.