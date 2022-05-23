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Российская газета

Армия России получит стратегические беспилотники

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Источник изображения: РИА Новости

В ближайшее время в Вооруженные силы России начнут поступать стратегические беспилотники.

- Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники, - рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. Его слова приводит ТАСС.

Беспилотные комплексы все активнее применяются военными для решения широкого спектра задач, отметил министр. За последние 10 лет интенсивность полетов БПЛА выросла в 7 раз, годовой налет - в 23 раза.

- С 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии, общий налет превысил 377 тысяч часов. В ходе специальной военной операции на Украине БПЛА ведут воздушную разведку и наносят точечные удары по объектам противника в условиях плотной городской застройки, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. За время операции их налет составил более 25 тысяч часов, - рассказал Шойгу.

На коллегии был рассмотрен проект программы по оснащению беспилотниками большой и средней дальности ВКС и ВМФ России.


Антон Валагин

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Проекты
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