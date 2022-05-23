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Интерфакс-АВН

Боевые пловцы Балтфлота провели противодиверсионные учения в Финском заливе

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Боевые пловцы
Боевые пловцы.
Источник изображения: РИА Новости/Олег Ласточкин

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы провели в Финском заливе тактические учения и стрельбы с патрульных катеров, сообщил в воскресенье Балтийский флот (БФ).

"Был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания в Финском заливе. Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя "выброску" водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия", - сказано в сообщении.

На втором этапе учений экипажи патрульных катеров отработали стрельбы из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5 мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов "Печенег" по надводным и береговым целям в районе острова Мощный.

"Кроме того, в ходе учения, личный состав отряда по борьбе с ДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия", - сообщает флот.

По его данным, учения плановые, в них было задействовано несколько десятков военнослужащих, патрульные катера типа "Грачонок" и "Раптор", а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Проекты
БФ
Военные учения
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