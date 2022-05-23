В МИД РФ высказались о милитаризации Арктики

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Рост военной активности в арктическом регионе не может не беспокоить Россию, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Посол отметил, что зарубежная военная активность в регионе не может не вызывать обеспокоенности Москвы.
Дискуссии о возможной милитаризации Арктики усилились после того, как Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине.
Альянс столкнулся с препятствием со стороны Турции, которую не устраивает размещение на территории стран тех организаций, которые Анкара считает террористическими.
Ранее радио Sputnik рассказало, как США хотят расширить военное присутствие в Арктике.