В МИД РФ высказались о милитаризации Арктики

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Рост военной активности в арктическом регионе не может не беспокоить Россию, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели", – оценил Корчунов перспективу расширения НАТО.

Посол отметил, что зарубежная военная активность в регионе не может не вызывать обеспокоенности Москвы.

"Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", – сказал Корчунов.

Дискуссии о возможной милитаризации Арктики усилились после того, как Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине.

Альянс столкнулся с препятствием со стороны Турции, которую не устраивает размещение на территории стран тех организаций, которые Анкара считает террористическими.

Ранее радио Sputnik рассказало, как США хотят расширить военное присутствие в Арктике.