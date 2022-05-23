The Hill: вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Европу

The Hill: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может дестабилизировать Европу

Расширение НАТО за счет вступления в него Швеции и Финляндии "недальновидно и опасно", так как это угрожает дестабилизацией обстановки в Европе. Об этом заявила в статье для газеты The Hill бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум.

По ее мнению, сказать "да" Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем отказать Украине. Кроме того, вступление этих двух стран северной Европы в НАТО может в конечном итоге привести к росту напряженности в регионе и стать угрозой его безопасности, считает Олбаум.