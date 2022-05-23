Войти
ИноСМИ

The Hill: вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Европу

596
0
0
Логотип НАТО
Логотип НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Evelyn Hockstein

The Hill: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может дестабилизировать Европу

Расширение НАТО за счет вступления в него Швеции и Финляндии "недальновидно и опасно", так как это угрожает дестабилизацией обстановки в Европе. Об этом заявила в статье для газеты The Hill бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум.

По ее мнению, сказать "да" Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем отказать Украине. Кроме того, вступление этих двух стран северной Европы в НАТО может в конечном итоге привести к росту напряженности в регионе и стать угрозой его безопасности, считает Олбаум.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
18.04.2022
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
24.03.2022
Сергей Беляев: членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет военно-политические последствия
20.12.2021
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах
06.09.2021
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал нонсенсом слова украинского лидера Зеленского об угрозе для Европы от "Севпотока-2"
30.06.2021
Игры в танчики
09.09.2020
Nyhetsbanken (Швеция): Швеция участвует в наступательных учениях НАТО
15.06.2020
Стали партнерами: НАТО наделило Украину статусом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:36
  • 36
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 23:29
  • 1
Путин поручил создать госсистему защиты информации
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ