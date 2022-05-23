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МО РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52 по замаскированным позициям ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России 22 мая опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.


Военная техника и замаскированные позиции противника были обнаружены в ходе одного из вылетов. Цель была поражена ударом неуправляемых авиационных ракет.

«Была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скопления в лесных массивах. Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления 5 км цель поражена, вернулись обратно», — рассказал штурман-оператор Ка-52 Николай.

Он добавил, что на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить позиции противника на удалении более 10 км.

20 мая Минобороны РФ также продемонстрировало кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Выпустив шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника, экипажи Ми-28 возвращаются, чтобы перезарядиться. В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. Экипажи работают посменно круглые сутки.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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