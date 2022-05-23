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Военное обозрение

Американское издание: Русские боятся потерять новейший истребитель Су-57 над Украиной

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская ПВО до сих пор представляет реальную угрозу для российской авиации, об этом говорят сообщения о том, что истребители пятого поколения Су-57 действуют на Украине вне зоны ее действия. Об этом пишет американское издание The Drive.

Автор статьи, вышедшей в этом издании, скептически отнесся к ранее появившейся в российских СМИ новости о том, что российские истребители пятого поколения Су-57 участвуют в специальной военной операции российской армии на Украине. По его мнению, никаких доказательств этому нет, а появившееся в марте видео, где был показан новейший российский самолет, якобы пролетавший над Украиной, слишком плохого качества, чтобы быть подтверждением.

В то же время автор публикации допускает, что российские военные могли отправить Су-57 на Украину, чтобы провести испытания в "боевых условиях". При этом он обращает внимание на то, что российский истребитель совершает вылеты вне зоны действия украинской ПВО. Это указывает на то, что русские боятся потерять хоть один Су-57 над Украиной, потому что это "сильно ударит по репутации самолета".

(...) потенциальная потеря не только обеспечит Украине огромный пиар, но и снова поставит под сомнение предполагаемые характеристики скрытности самолета. Даже потерять Су-57 над Украиной из-за технической неисправности или механической проблемы было бы особенно неловко

- пишет The Drive.

Ранее источник в Российском ОПК сообщил, что истребитель Су-57 также применяется на Украине в рамках специальной военной операции, хотя основными истребителями по-прежнему являются Су-35 и Су-30СМ. Именно они установили контроль над воздушным пространством Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
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