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Российская газета

МБР "Сармат" будет на вооружении до 70-х годов

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Источник изображения: rg.ru

Тяжелая баллистическая ракета межконтинентального класса "Сармат" будет стоять на вооружении Ракетных войск стратегического назначения как минимум полвека.

- Это перспективный комплекс, который будет стоять на вооружении ближайшие 50 лет, - сообщил заместитель командующего РВСН по вооружению Сергей Пороскун, его слова приводит телеканал "Звезда". Столь длительный срок обусловлен высокой надежностью ракеты и ее характеристиками, добавил военный.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев пояснил, что уникальные характеристики "Сармата": энергетические возможности, боевое оснащение, средства преодоления ПРО, - делают ракету неуязвимой для противоракетных систем как минимум на два десятилетия вперед.

- При необходимости можно закладывать траекторию через южный полюс - она сегодня не защищена, - рассказал генерал. Объясняя название МБР он напомнил, что древний народ сарматов был бесстрашен и обладал тяжелой конницей. Та имела на вооружении тяжелое длинное копье, стрелы, но главное - был прямой разящий меч, наводивший страх на соперников. Те перед набегом всегда думали, что за счет этого меча будет им возмездие.

- Наверное, качество нашего современного ракетного комплекса позволяет говорить, что это тоже может быть меч возмездия. Предупреждающий, что Россия надежно защищена, - отметил Каракаев.


Антон Валагин

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Россия
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