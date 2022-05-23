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Газета.ru

Полет через Арктику и Антарктику. Что может ракета "Сармат"

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Источник изображения: gazeta.ru

Командующий РВСН Каракаев: "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы

Первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в конце осени 2022 года. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, ракета сможет летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. При этом в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия. Предполагается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев.

Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.

"От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий - с точки зрения возможности вывода в космическое пространство", - сообщил Каракаев в эфире телеканала "Звезда".

Кроме того, командующий РВСН полагает, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.

"Те качества - энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", - добавил он.

Каракаев отметил, что один из элементов преодоления ПРО - сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что он относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.

Предполагается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс, пишет ТАСС.

Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира .

Ожидается, что первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в конце осени 2022 года. "Испытания будут идти в течение всего года, хотя мы планируем поставить на боевое дежурство первые серийные ракеты в конце осени этого года", - сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, разработчики системы удовлетворены тем, что "Сармат" имеет колоссальную мощь и высокие технические параметры. "Мощь "Сармата" огромная. Другое дело - будем надеяться, что его никогда не придется применять", - сказал он.


Григорий Плакучев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Плесецк
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