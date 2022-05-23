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Военное обозрение

Украинские военные начали жаловаться на «пропадающие» разведывательные беспилотники

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские разведывательные беспилотники, так досаждавшие союзным силам в ходе наступления, начали "пропадать". Как сообщают украинские паблики, в последнее время украинские военные все чаще стали жаловаться на невозможность проведения воздушной разведки с помощью БПЛА в районах наступления подразделений НМ республик Донбасса.

Ряд украинских ТГ-каналов публикует жалобы украинских военных на слишком частую потерю разведывательных дронов, причем не только простых, т.е. гражданского назначения, переделанных под военные нужды, но и военных, т.е. специально разработанных для ведения разведки. Связывают это с поступлением в союзные войска соответствующего оборудования, ранее имевшегося только на вооружении российских войск.

Как ранее сообщалось, в специальной военной операции на Украине участвует группировка российских войск общей численностью в 100 тысяч военнослужащих, может чуть больше. Одновременно с российскими войсками наступление ведут подразделения республик Донбасса т.е. ДНР и ЛНР. На некоторых участках фронта действуют только российские войска, на других республиканские при поддержке российской артиллерии. Соответственно оснащение подразделений разное, аппаратура РЭБ имеется не у всех. Однако, судя по появившимся жалобам ВСУ, эта проблема постепенно решается.

А когда за неделю просто пропадают с потерей сигнала без какой-либо причины три машинки, в том числе - не просто Фантом 4, а Phantom 4 RTK, становится как-то неуютно. При этом Фантом пропал на нашей стороне, благо оптика ему позволяет ему очень многое увидеть и без риска

- приводят украинские ТГ-каналы жалобы ВСУ.

Согласно ежедневным сводкам Минобороны РФ, средства ПВО за день сбивают порядка 15 различных украинских беспилотников, но вот данных по РЭБ военные не приводят. Хотя возможно, что приводят они обобщенные данные, включая все беспилотники в категорию "сбитые".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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