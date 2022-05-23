Американский генерал заявил о росте вероятности столкновения с Россией

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Риск начала конфликта с участием России и США продолжает увеличиваться. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Слова генерала передал телеканал Fox News. Обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к подобному развитию событий.

"У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается", – цитирует генерала РИА Новости.

Среди мировых держав Милли упомянул Китай и Россию, подчеркнув их значительный военный потенциал.

"Каждая (из этих стран, – ред.) располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", – считает генерал.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны РФ Сергей Шойгу провели с момента начала российской спецоперации на Украине переговоры.