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Командующий РВСН объяснил название ракеты «Сармат»

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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» российским «мечом возмездия». Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Генерал-полковник объяснил выбор названия ракеты. По его словам, воины древнего народа сарматов дрались прямым мечом, и их враги знали, «что за счет этого меча и будет им возмездие». «Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия» — объяснил он.

Ранее Каракаев рассказал, что Сармат способен летать по траекториям, минуя зоны действия противоракетной обороны противника. В частности, одним из таких маршрутов он назвал Южный полюс.

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат». Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита России. Он отметил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты.

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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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