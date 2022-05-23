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Известия.ru

В РВСН рассказали о способности «Сармата» летать через Северный и Южный полюс

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна осуществлять полеты через Северный и Южный полюс. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев.



«За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — отметил Каракаев в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Он также усомнился в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

19 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о способности «Сармата» уничтожить половину берега континента. 21-го числа он анонсировал поставку баллистических ракет на боевое дежурство к концу осени.


МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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