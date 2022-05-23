«Известия» показали работу танков при штурме окраин Камышевахи

Уникальные кадры боевой работы экипажей российских танков в ходе штурма окраин поселка Камышеваха в субботу, 21 мая, предоставил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Танки работают, взаимодействуя с авиацией: танкисты подходят к огневым точкам после того, как по местности отработали воздушные силы.

Ранее в этот же день военкор «Известий» показал кадры штурма окраин Камышевахи морской пехотой РФ. Один из военнослужащих рассказал, что сейчас цель его подразделения — блокировать противника в поселке. Работают они совместно с артиллерией и авиацией.

19 мая «Известия» показали кадры стрельбы из трофейного украинского танка Т-64 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая машина досталась росгвардейцам, когда украинские силовики бросили ее с боекомплектом.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.