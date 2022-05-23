Миру промыли мозги. Вот что на самом деле происходит на Украине

Можно ли объяснить украинский конфликт, не поддаваясь эмоциям?

Многие журналисты из-за российской спецоперации перестали выполнять свой долг и превратились в пропагандистов, пишет Federación de Periodistas de Perú. Автор статьи рассказывает, что всё-таки привело к конфликту, и возмущается тем, как изменилось отношение к России.

Рикардо Санчес Серра (Ricardo Sánchez Serra)

Российское вмешательство, точнее специальную военную операцию на Украине, очень сложно объяснить. Вот уже восемь месяцев нас бомбят антироссийской пропагандой, пытаются промыть нам мозги, причём в совершенно безобразной манере, для того чтобы заставить нас думать, что русские — плохие ребята из фильма. И уже непонятно, почему так делают.

Мы уже видели, как во время публичных обсуждений, в группах в Whatsapp, многие говорят на эту тему, но не хотят понимать причин, по которым Россия начала специальную военную операцию на Украине. Многие наши друзья и близкие осуждают российские действия, но дело в том, что нам всем промыли мозги настолько, что теперь мы воспринимаем ложные новости как истину.

Бессовестные выдумки

Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушенные здания в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский. Или взять, к примеру, бойню в Буче и Мариуполе, которую явно устроили неонацистские батальоны. Они такие "храбрые", что прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых.

Европейские СМИ говорили о российской бомбардировке Украины, а потом выяснилось, что это на самом деле эпизод из компьютерной игры. Но многие поверили и продолжают верить. Всё это неэтично и несерьёзно.

Стоит отметить, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США.

Об этом уже говорил писатель Стефан Цвейг в мемуарах о Первой мировой войне: "Все воюющие народы и без того находились в состоянии крайнего возмущения, самые страшные слухи незамедлительно подтверждались, верили в самую абсурдную ложь".

Поэтому сейчас не то что не разрешается, в принципе не существует критического анализа ситуации и исторических предпосылок. Многие журналисты перестали выполнять свой профессиональный долг, они превратились в пропагандистов. Они бомбят необъективными новостями, не давая мозгу работать. Закрыли даже такие СМИ, как RussiaToday и Sputnik, чтобы не показывать обратную сторону истории.

Из-за этого появилась ужасная русофобия, сравнимая с истерией или шизофренией. Посмотрите, сколько вреда она нанесла человечеству.

Чем можно объяснить исключение российских детей из школ в некоторых странах Европы?

Почему российских студентов лишают стипендии?

Почему известных российских дирижёров увольняют из филармонических оркестров в Мюнхене, Париже и Милане?

Чем объясняется увольнение российской сопрано, оперной примы, звезды Метрополитен-опера в Нью-Йорке?

Зачем закрывают кафедры и отменяют курсы лекций о знаменитом писателе XIXвека Фёдоре Достоевском в миланском университете или кафедру, занимающуюся изучением творчества другого выдающегося писателя XIXвека, Льва Толстого, в парижском университете?

Разве это нормально, что мексиканский симфонический оркестр, который на протяжении 25 лет исполнял произведения Чайковского, увертюру "1812 год", вдруг ввёл на них цензуру на Страстную неделю?

Или запрет российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх?

А недопуск российских футболистов на чемпионат мира по футболу в Катаре?

А ещё увольнение работников российского происхождения в Европе, запрет на продажу водки… Могу перечислять до бесконечности…

Может мир потерял разум? Может он перестал быть сдержанным и терпимым? Запрещено даже регистрировать российских кошек в международной родословной книге или допускать их к международным выставкам.

В такой вот атмосфере мы живём. Когда вокруг всё черное или белое, хорошее или плохое, говорить спокойно, объективно и без эмоций тяжело.

Немного истории

Русские, украинцы и белорусы — восточные славяне, то есть у них одни и те же прародители. Викинг, или варяг, по имени Рюрик основал Новгород, а его сын основал или завоевал Киев, который потом полностью разрушили монголы.

Почему Россия так беспокоится о своей безопасности? Эта тревога существует с древних времён. За всю свою историю Россия несколько раз была на грани исчезновения. Озабоченность безопасностью у русских в крови. Монголы могли стереть государство с лица земли, но им это не удалось. Пётр I разгромил могущественную шведскую империю Карла XII. Русские также победили Речь Посполитую. При Екатерине IIрусские разгромили турков в Крыму.

Россия всегда считала себя осаждённой крепостью: с востока — американцами, с юга — китайцами, на севере — Арктика, а на западе — Европа, которой теоретически было легко завоевать её, потому что европейская часть страны до Уральских гор — равнина.

Европа никогда не любила русских. Ещё в Средние века европейские писатели относились к русским как к варварам и агрессорам. Они считали, что русские — угрюмые пьяницы, живущие в пещерах, и думали, что они здоровенные, как медведи. Мифы о русских передавались из поколения в поколение. Достаточно посмотреть, как изобразили русского человека в фильмах о Рокки — здоровый и беспощадный.

Но не стоит забывать, что Александр I победил Наполеона и спас Европу, а во время Второй мировой войны основным фронтом борьбы с нацистами была Россия, которая разгромила нацистов, потеряв 27 миллионов человек, и опять спасла Европу.

Но что говорят западные историки? Они утверждают, что победила "зима", а не русская душа. Следует знать, что путь на Москву с запада лежит через равнины и болота. Летом Москву не завоюешь, лошади или танки застрянут и потонут. То ли дело зимой: земля замерзает, и техника проезжает без проблем. Российская стратегия частично заключалась в партизанской войне и тактике "выжженной земли".

Госпереворот и ксенофобия

Вот мы подошли к 2013 году. Пророссийский президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать соглашение о свободной торговле с ЕС, и проевропейские украинцы подняли восстание и свергли правительство. Украина разделилась: на западе, где долгие годы правили поляки, население выступает за сближение с Европой, а на востоке — пророссийски настроенные граждане. Возможно ли было свергнуть правительство без помощи западных стран? Без сомнения, на Украине произошёл госпереворот. Новые власти ввели запрет на русский язык в школе и вообще любые проявления российской культуры. Это была ксенофобия, этническая ненависть.

Пророссийские сепаратисты на Донбассе отказались подчиняться новым властям, а Крым провозгласил свою независимость и по итогам референдума присоединился к России.

Должен напомнить, что 90% крымчан имеют русские корни. За Крым русские проливали кровь в прошлые века, а советские войска — во Вторую мировую войну. Вспомните оборону Севастополя.

Непонятно, почему Никита Хрущёв, советский лидер с украинскими корнями, подарил Крым Украинской ССР в 1954 году. Говорят, чтобы задобрить украинцев, пострадавших от голодомора. По словам многих из них, в 1932 году Сталин заморил голодом несколько миллионов украинцев. Они утверждают, что голодом морили именно их, но на самом деле это было голодное время для всего СССР. Некоторые говорят, что Хрущёв подарил Крым в честь 300-летия российского соглашения с казаками. Скажу прямо: на протяжении нескольких веков Крым был российским и лишь 60 лет он был украинским.

Украинское правительство, пришедшее к власти в результате госпереворота, захотело уничтожить пророссийских сепаратистов. За восемь лет в Донбассе было убито 14 тысяч мирных граждан. Киев не выполнил Минские соглашения, подписанные между Россией и Украиной в 2014-2015 при посредничестве Франции и Германии.

Украина не выполнила Минские соглашения — международные документы, обязывающие прекратить огонь. Украина не позволила Донецку и Луганску получить особый статус, точнее автономию. Украина не выполнила и такие пункты соглашения, как амнистия лидеров сепаратистов, свободные выборы и свободное использование русского языка.

На протяжении нескольких лет Россия говорила, что Украина не соблюдает соглашения, а западные страны закрывали на это глаза, равно как и на 14 тысяч погибших. Теперь Россию обвиняют в невыполнении Минских соглашений за то, что она признала в 2022 году независимость Донецка и Луганска.

На фоне всех этих событий Россия начала военные учения в Белоруссии и на границе с Украиной. Встречи президентов Путина и Байдена, глав МИД Лаврова и Блинкена, НАТО, России и ОБСЕ всегда проходили в напряженной обстановке и в условиях нападок СМИ.

Российский президент Владимир Путин просил у Запада письменных гарантий нерасширения НАТО и неприсоединения Украины к альянсу.

Зачем ему понадобились письменные гарантии? Потому что НАТО обманула Россию. Путин говорил, что после распада СССР альянс пообещал не расширяться к российским границам, такое же обещание сделал Буш-старший, а потом американский госсекретарь Джеймс Бейкер. Представители НАТО заявили, что ничего подобного на бумаге не было. Они насмехались над Россией!

А Россия всего лишь хотела гарантий безопасности, но никто их ей не давал.

Потом были встречи в Москве. Сначала Путин встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном, потом с немецким канцлером Олафом Шольцем. По итогам встречи Путин объявил о завершении военных учений.

Вооружённая до зубов Украина тем временем решила нанести удар по Донбассу – несколько тысяч человек погибло, а 60 тысяч местных жителей бежали в Россию.

В связи с этим событием Россия объявила о начале специальной военной операции, чтобы защитить украинских граждан русского происхождения, демилитаризировать и денацифицировать Украину, а также помешать ей войти в НАТО.

Почему же проигнорировали пророческие слова Генри Киссинджера, заявившего в 2014 году, что Украина может иметь экономические связи с европейцами, но при этом не должна принадлежать НАТО и не должна думать, что она — Россия. По его мнению, для США было бы разумно попытаться примирить две части Украины, а не стремиться к господству одной части над другой.

Для международного сотрудничества Украина должна стать мостом между Россией и Европой. Запад не пытался понять российское мышление, а Путин — западное, говорил Киссинджер.

Россию осуждают за вмешательство на Украине, обвиняют в нарушении международного права и границ. А было ли такое же отношение к США и НАТО, когда они действовали в Афганистане, Ираке, Ливии, когда бомбили Белград?

Все должны быть равны перед международными законами.

Говорят, что наступит новый мировой порядок. Первый миропорядок наступил после заключения Вестфальского мира в 1648 году, второй — после поражения Наполеона, третий — после двух мировых войн, когда появилась ООН и её Устав. Четвёртый наступит на закате однополярного мира, на смену которому придёт многополярность.