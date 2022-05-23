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Интерфакс-АВН

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах на границе, ранен армянский военнослужащий

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Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном.
Источник изображения: © Фото : Аппарат Президента Республики Армения

Ереван/Баку. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Армении.

"21 мая в 14:05 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций ВС Армении, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Гор Гюлсарян", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ответными действиями огонь был подавлен.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило об обстреле в субботу своих позиции подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

"21 мая около 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства Азербайджана.

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Страны
Азербайджан
Армения
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