Владимир Зеленский рассчитывает вернуть пленных «азовцев»

Президент Украины Зеленский заявил, что в украинской армии состоит 700 тыс. человек

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обменять сдавшихся в плен военных с «Азовстали». По его словам, все зависит от обязательств России, ООН и Красного Креста - они обещали украинским солдатам сохранение жизни и безопасность. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь предложил направить пленных украинцев восстанавливать разрушенный Донбасс. Власти РФ от идеи суда над «нацистскими преступниками» пока не отказываются.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на возвращение сдавшихся в плен на «Азовстали» солдат ВСУ и полка «Азов». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам Зеленского, «азовцы» и украинские морпехи вышли с территории завода после того, как получили сигнал, что могут не беспокоиться за свою жизнь после капитуляции.

«Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», - сказал президент Украины.

Он также заявил, что сейчас ВСУ насчитывают 700 тыс. человек - в начале спецоперации России численность украинских сил не превышала 120 тыс. военных.

20 мая «подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил», сообщили в Минобороны РФ. В общей сложности российским военным сдались в плен 2439 украинских военнослужащих.

Зеленский вскоре после этого заявил, что группировка ВСУ с «Азовстали» получила «сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь». Кроме того, украинский президент назвал капитуляцию «азовцев» вывозом и эвакуацией.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, украинских военнопленных можно направить на "восстановление разрушенных ими городов Донбасса".

«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет "теплый" прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», - написал политик в своем Telegram-канале.

22 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал, что все сдавшиеся в плен украинские военные на «Азовстали» останутся живы. «Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам - гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала в середине мая, что Госдума РФ не стала рассматривать проект постановления о запрете обмена «нацистских преступников». Так депутаты хотели воспрепятствовать возможному участию в обмене пленными на Украине сдавшихся в Мариуполе бойцов батальона «Азов», однако вопрос не был включен в повестку.

При этом «концептуально инициатива соответствует позиции властей: пленных с «Азовстали» хотят судить, а не обменивать».

Источник газеты в администрации президента заявил, что российские власти не отказываются от идеи обязательного суда над представителями «Азова». Кроме того, гуманное обращение со сдавшимися военными обусловлено соблюдением Россией Женевской конвенции о военнопленных.

Петр Николаев