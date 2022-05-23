Байден подписал законопроект о выделении почти $40 млрд в помощь Украине

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Сеуле, в субботу подписал "Законопроект о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год", информирует Белый дом.

Этим документом предусмотрено выделение Украине в 2022 финансовом году почти $40 млрд в качестве срочной дополнительной помощи.

Сенат США большинством голосов поддержал пакет помощи Украине в размере $39,8 млрд в четверг. 86 сенаторов проголосовали "за", 11 - "против".

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российские войска контролируют всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.