Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников, топ-менеджеров ВПК и военачальников Канады

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан.

"Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - говорится в сообщении.

В обнародованном МИДом списке 26 человек:

Софи Трюдо (Sophie Gregoire Trudeau) - супруга премьер-министра Дж.Трюдо;

Грэм Боули (Graham Bowley) - супруг вице-премьера Х.Фриланд;

Феликс Марцел (Felix Marzell) - партнер мининдел М.Джоли;

Зенон Потичный (Zenon Potichny) - президент Канадско-украинской торговой палаты, член Совета директоров Всемирного конгресса украинцев;

Мари Бунтроджиани (Marie Bountrogianni), - глава канадской благотворительной организации "Help us help", бывший член кабинета министров провинции Онтарио;

Джослин "Джо" Пол (Jocelyn J.M.M.Paul) - командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант;

Эрик Джин Кенни (Eric Jean Kenny) - командующий ВВС Канады, генерал-лейтенант;

Ангус Иан Топши (Angus Ian Topshee) - командующий ВМС Канады, вице-адмирал;

Поль Демарэ-младший (Paul Desmarais Jr.) - председатель Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;

Андрэ Демарэ (Andre Desmarais) - заместитель председателя Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;

Лорейн Бен (Lorraine Ben) - генеральный директор компании Lockheed Martin Canada;

Эндрю Коутс (Andrew Coates) - менеджер Lockheed Martin Canada;

Ричард Фостер (Richard Foster) - генеральный директор и вице-президент L3Harris Technologies Canada, председатель Совета директоров Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);

Марк Пэрент (Marc Parent) - генеральный директор CAE Inc.;

Кевин Муни (Kevin Mooney) - президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;

Джеймс Д. Ирвинг (James D.Irving) - генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;

Майк Гринли (Mike Greenley) - генеральный директор компании MDA Ltd.;

Шон Гринвуд (Sean Greenwood) - президент компании Canadian UAVs;

Терри Мэнион (Terry Manion) - генеральный управляющий и вице-президент компании Raytheon - Raytheon Canada Ltd.;

Кристин Чанфарани (Cristyn Cianfarani) - президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);

Кевин Форд (Kevin Ford) - президент и генеральный директор компании Calian Group Ltd., председатель Совета директоров Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);

Майк Мюллер (Mike Mueller) - президент и генеральный директор Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);

Дуглас Харрисон (Douglas Harrison) - председатель Совета директоров Канадской коммерческой корпорации (ССС);

Роберт Квон (Robert Kwon) - президент и генеральный директор Канадской коммерческой корпорации (ССС);

Джеймс Дэвис (James Davies) - президент, генеральный директор и совладелец судостроительной компании Chantier Davie Canada Inc.;

Стивен Матье (Stephen Matier) - президент Maritime Launch Services, организатор и генподрядчик канадско-украинского космодрома в Новой Шотландии.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "в ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию".