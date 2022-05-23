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Интерфакс-АВН

Глава "Адмиралтейских верфей" не располагает данными о планах Минобороны РФ построить новые подлодки для Балтфлота

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Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022
Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев

Санкт-Петербург. 21 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) не располагает сведениями о планах Минобороны РФ на строительство серии подводных лодок для Балтийского флота, сообщил глава предприятия Александр Бузаков.

"Это компетенция не завода, это компетенция Минобороны. Пока мы такими сведениями не располагаем", - сказал Бузаков в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В тоже время, глава предприятия отметил, что "Адмиралтейские верфи" готовы продолжить строительство субмарин для Тихоокеанского и Черноморского флотов, но все зависит от военных.

"Мы готовы уже сегодня продолжить (строительство подлодок - ИФ), но все будет зависеть от решения Минобороны. Как только они решат и мы подпишем контракт - мы сразу продолжим и серию 636.3 и серию 677", - добавил Бузаков.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота - строительство серии из шести подлодок планируется завершить в 2024 году. Ранее сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 677 "Лада" разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году и направлена на опытную эксплуатацию на Северный флот. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 годах соответственно.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
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ТОФ
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