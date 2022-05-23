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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: удар ракетой "Калибр" по военной инфраструктуре Украины нанесён кораблём из Черного моря

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Пуск "Калибров" по ангарам с оружием и боеприпасами
Пуск "Калибров" по ангарам с оружием и боеприпасами.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило, что удар крылатой ракетой "Калибр" по цели на территории Украины нанесен кораблем из акватории Черного моря.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" по назначенной наземной цели", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Калибр".

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что ударом морских ракет "Калибр" в Житомирской области Украины уничтожена крупная партия вооружения, поступившая из США и Европы.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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