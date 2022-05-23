Россия сохраняет спокойствие из-за расширения НАТО. Но это блеф

Действительно ли членство Финляндии и Швеции в НАТО "не беспокоит" Россию?

Трудно поверить, что членство Финляндии и Швеции в НАТО ничего не меняет и что Россия остается спокойна, пишет Časopis argument. Автор статьи приводит две стратегические причины для недовольства Москвы. Она объясняет, почему в Кремле выбрали осторожную риторику с главной мыслью о том, что "ничего не изменилось".

Вероника Сушова-Сальминен

Сдержанная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало у некоторых впечатление, что для России вступление этих двух стран в Североатлантический альянс это "нормально". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО "разницы уже не сделает", поскольку НАТО уже действует в обеих странах, и они обе давно участвуют в военных учениях НАТО. Владимир Путин не произнес ни слова "угроза", ни словосочетания "военная опасность", которые используются в официальной российской военной доктрине в отношении НАТО. Правда, Лавров еще добавил: "Посмотрим, как на деле их территория будет использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы". Возможно, осторожная риторика с главной мыслью о том, что "ничего не изменилось", объясняется желанием российского руководства нивелировать связь между его политикой на Украине и ее негативными последствиями, одно из которых это как раз вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Иными словами, пока Путин борется за то, чтобы Украина не вошла в альянс, в ответ на его шаги, по крайней мере так официально заявляет Финляндия, он получил НАТО по всей северо-восточной границе России.

Кроме того, сдержанная реакция ― ясное предупреждение в адрес Хельсинки и Стокгольма о том, что не стоит заниматься в рамках НАТО тем же, чем занимаются страны Прибалтики. Тем не менее недовольство Москвы дало о себе знать, несмотря на официальные заявления. 17 мая она выслала двух финских дипломатов. В качестве официальной причины НАТО не упоминалось, однако выбор момента более чем символичен.

Трудно поверить, что членство Финляндии и Швеции в НАТО ничего не меняет и что Россия остается спокойна. Я приведу минимум две убедительные стратегические причины для беспокойства, которые России, несомненно, хорошо известны.

Причина номер один. Балтийское море по сути полностью переходит под контроль НАТО. Россия в его водах остается в одиночестве. А ведь стратегическое значение Балтийского моря для российской безопасности, а также сообщения (транспорт, торговля) подтверждено многовековой историей. По сути повторяется ситуация в Черноморском регионе, где только Грузия осталась российским соседом, не вступившим в НАТО (еще Украина, но Россия рассматривает ее как "анти-Россию"). Оба моря были и остаются двумя стратегическими точками на западной оси России. 17 мая Россия также покинула Совет государств Балтийского моря, обосновав это так: "Страны Европейского Союза и НАТО отказались от равноправного диалога на этой платформе. Западные государства монополизировал СГБМ в своих конъюнктурных целях" и планирует использовать это объединение "в ущерб российским интересам и используют Совет в ущерб российским интересам".

Причина вторая. Членство Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию в другом стратегически важном для России регионе ― в Арктике, которая в последнее время явно превращается в новую арену для соперничества держав за ресурсы. В Арктике Россия конкурирует, в том числе, с Соединенными Штатами. Теперь Россия и там окажется в одиночестве. Конечно, Финляндия и Швеция вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы Арктика превратилась в очередное поле конфронтации с Россией. Однако членство в НАТО изменит их пространство для маневра. Риск конфронтации, к сожалению, возрастет.

Сдержанная реакция Москвы, таким образом, ― это скорее выжидание, а также попытка закамуфлировать последствия "специальной военной операции" внутри страны. Вообще к Финляндии и Швеции Россия относится совсем не так, как к Украине и ее членству в НАТО. Заняв выжидательную позицию, Москва дала понять двум новоиспеченным кандидатам на вступление в альянс, расширение которого считает "военной угрозой", что будет внимательно следить за их дальнейшими шагами. Конечно, Москва отнюдь не спокойна, и там прекрасно понимают "разницу" между нейтралитетом и членством.