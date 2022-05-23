В Баку заявили об обстреле позиций азербайджанских военных на границе со стороны Армении

Баку. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу вечером своих позиций подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

"Подразделения вооруженных сил Армении вечером 20 мая с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте азербайджанского военного ведомства.