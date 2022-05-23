Ракетами "Калибр" под Житомиром уничтожена партия оружия из США и Европы

Вооруженные Силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили крупную партию вооружений и военной техники из США и европейских стран. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен по железнодорожной станции Малин Житомирской области. Уничтоженная техника предназначалась для группировки украинских войск на Донбассе.

Кроме того, в Одессе на "Одесском припортовом заводе" ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом, которое предназначено для бронетехники украинских националистов.

Александр Степанов