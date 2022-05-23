Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине

Лазерные комплексы «Задира», применяемые Вооруженными силами РФ, могут изменить расклад сил в воздухе в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, «Задира» может уничтожить беспилотник противника в течение пяти секунд на расстоянии до 5 км. Кроме того, лазерный комплекс способен фактически прожечь цель.

«Вероятно, наш комплекс способен работать по ракетам реактивных систем залпового огня, разогревая их в полете, что будет приводить к детонации. Если комплекс размещается, к примеру, на бронетранспортере, то он может изменить ситуацию в воздухе в ходе специальной военной операции», — сказал Кнутов в беседе с «Народными новостями» 20 мая.

18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о начале применения российскими военными лазерных комплексов «Задира».

Также он сообщил, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». По словам Борисова, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для Вооруженных сил РФ.

Впервые Путин сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Тогда глава государства предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

А в июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время в области создания лазерного и сверхвысокочастотного оружия ожидается технологический прорыв.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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