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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" заявил о готовности получить предприятия Украины на контролируемой Россией территории

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Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Роскосмос" хотела бы взять под контроль некоторые украинские предприятия на занятой российскими войсками территории.

"Что касается освобожденных территорий, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза, как космической державы", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области", - сказал Рогозин.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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