Корабль трудной судьбы: Starliner наконец смог долететь до МКС

Космический корабль Starliner пристыковался к МКС в ходе испытательного полета

Компания Boeing завершила долгую череду неудач, связанную с разработкой корабля Starliner. Он смог достигнуть МКС в беспилотном режиме, несмотря на ряд нештатных ситуаций в полете и провалы в ходе предыдущих попыток. Теперь, если приземление пройдет хорошо, первые люди смогут отправиться на нем на космическую станцию уже в конце 2022 года.

Космический корабль Starliner компании Boeing состыковался с Международной космической станцией в ходе испытательного полета OFT-2. Трансляция стыковки велась на YouTube-канале компании.

Корабль взлетел с мыса Канаверал на ракете Atlas-V c разгонным блоком Centaur 19 мая, его путь занял чуть больше суток. Во время полета возникла нештатная ситуация - 2 двигателя из 12 отключились раньше времени, но оставшиеся взяли на себя их функцию. Стыковка произошла не сразу: первоначально Starliner совершил несколько маневров, сближаясь со станцией и отлетая назад, чтобы продемонстрировать свои возможности.

В 03:28 мск, находясь над южной частью Индийского океана, корабль пристыковался к американскому модулю Harmony. "Starliner прекрасно смотрится на фоне станции", - отрапортовал с МКС астронавт Роберт Хайнс.

Стыковку завершили на час позже, чем планировали.

Первоначально задержка возникла из-за ожидания наилучших условий освещения и качества радиосвязи, затем операцию еще раз отложили из-за перезагрузки автоматической системы стыковки, в работе которой обнаружилась аномалия.

После перезагрузки корабль присоединился к станции безо всяких проблем.

"Последние несколько часов были тяжелыми, когда мы наблюдали за кораблем, который чуть-чуть не дотягивается до МКС, - сказала после стыковки заместитель администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс. - Это действительно важная демонстрационная миссия, особо ценным для нас в ходе нее было получить данные и чему-то научиться на каждом из шагов, завершив все этапы испытания".

Источник изображения: Starliner

Испытательный полет прошел в беспилотном режиме c 250 килограммами груза, в том числе, корабль доставил на МКС несколько водопоглощающих прокладок, призванных решить проблему с утечкой воды в шлем из американских скафандров. Если Starliner успешно отстыкуется и приземлится, а американские инженеры решат проблему с отключившимися двигателями, то испытательный полет с четырьмя астронавтами на борту может состояться уже в конце 2022 года.

Разработка Starliner началась более десяти лет назад, еще до завершения программы Space Shuttle. Первый грант от NASA для создания средства доставки к МКС был получен в 2010 году, тогда же Boeing продемонстрировала первые эскизы. Считалось, что огромный опыт компании, полученный в ходе разработки Apollo, "шаттлов" и МКС, позволит создать новый корабль быстро и без проблем. По первоначальным заявлениям, Starliner мог быть готов к 2014 году.

Затем в качестве срока назывался 2015 год, но сборку удалось начать лишь в 2016 году. Новым дедлайном стал 2017 год, потом 2018, и, наконец, 2019. При этом корабль трудно назвать новаторским: по своему принципиальному устройству он похож на командный модуль Apollo, но чуть больше его. Всего на нем могут разместиться 7 человек, срок полета в пристыкованном к МКС состоянии достигает полугода, автономного - 60 часов. Starliner не предназначен для полетов за пределы низкой околоземной орбиты, и у него нет уникальных возможностей, за исключением, может быть, большой пассажировместимости.

Тем не менее, первый испытательный полет OFT, состоявшийся в декабре 2019 года, закончился неудачей. Из-за сбоя таймера Starliner не начал маневр довыведения на орбиту вовремя, что привело к незапланированной работе маленьких маневровых двигателей и израсходованию ими топлива. В итоге стыковку с МКС отменили и корабль сел на полигоне в Нью-Мексико.

Следующие испытания, OFT-2, были запланированы на август 2021 года, но на этот раз Starliner не удалось даже оторваться от стартового стола. За несколько часов до взлета 13 из 24 клапанов, регулирующих подачу окислителя, не прошли проверку открытием-закрытием. Корабль вернули инженерам для проверок, в ходе которых выяснилось, что из-за влажного воздуха в районе космодрома окислитель (тетраоксид диазота) частично превратился в азотную кислоту, которая привела к коррозии материала. Устранение этой проблемы заняло около полугода.

Starliner стал вторым американским частным пассажирским кораблем после Crew Dragon от SpaceX. Контракты на их создание были заключены в одно и то же время, в 2014 году.

"Это соответствовало новой концепции в пилотируемой космонавтике США, принятой в 2010-х годах - дублировать производителей ключевой космической техники и заказывать не сами изделия, а услуги, например, по доставке грузов или астронавтов на МКС. Изначально в NASA больше доверяли корпорации Boeing, имеющий большой опыт в разработке аэрокосмической технике. Это сказалось даже на стоимости контрактов, «Боинг» получил $4,2 млрд, а SpaceX - всего $2,6 млрд", - сказал "Газете.Ru" Александр Хохлов, эксперт в области космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ.

Испытательный полет Crew Dragon состоялся в 2019 году, тогда же, когда и Starliner, но он прошел без серьезных проблем.

"Испытательные полеты показали, что специалисты Boeing сделали более сырой корабль, не проведя полное тестирование систем и программного обеспечения, из-за чего он не долетел до МКС. На исправление ошибок потребовалось 2,5 года", - добавил эксперт.

При этом Хохлов считает, что первоначальная оценка Boeing как более опытной фирмы была ошибочной. У нее не было непосредственного опыта создания кораблей капсульного типа, в то время как SpaceX уже несколько лет эксплуатировала грузовой корабль Dragon, также капсульный.

Василий Зайцев