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Интерфакс-АВН

Президенты США и Южной Кореи высказались за расширение оборонного сотрудничества

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - США и Южная Корея, принимая во внимание ситуацию на Корейском полуострове, намерены и далее развивать оборонное сотрудничество.

"Учитывая угрозу со стороны КНДР, лидеры двух стран согласились начать дискуссии по расширению масштабов совместных военных учений и тренировок на Корейском полуострове", - говорится в совместном заявлении, выпущенном в субботу по итогам переговоров президентов США и Южной Кореи Джо Байдена и Юн Сок Еля.

"Оба лидера напомнили о приверженности США своевременно и скоординированно размещать в случае необходимости американские военные ресурсы, а также определять новые или дополнительные шаги для усиления мер сдерживания дестабилизирующих действий КНДР. Так, США и Республика Корея значительно расширят сотрудничество для противодействия киберугрозам со стороны КНДР", - отмечается в документе.

Президенты также отметили, что для решения ситуации вокруг КНДР открытым остается путь диалога, они вновь призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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