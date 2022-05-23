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Интерфакс-АВН

В Белоруссии разрешили привлекать внутренние войска к охране госграницы и территориальной обороне

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Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек
Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащим внутренних войск предоставлено право на ношение и применение оружия и боевой техники

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии скорректировали сферу использования внутренних войск министерства внутренних дел и условия применения военнослужащими оружия и боевой техники.

Соответствующие поправки законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, белорусские внутренние войска теперь могут привлекаться к охране государственной границы и территориальной обороне.

"Основными задачами внутренних войск являются (...) участие в мероприятиях по усилению охраны Государственной границы Республики Беларусь; участие в территориальной обороне Республики Беларусь", - говорится в документе.

"При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства", - отмечается в законе.

Военнослужащим внутренних войск предоставляется право на ношение и применение оружия и боевой техники, изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств.

"Применять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, хранить, носить, применять и использовать оружие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;" (...) "осуществлять изучение обстановки в районах выполнения возложенных на внутренние войска задач, в том числе с использованием технических средств", - говорится в законе.

Расширяются меры защиты бойцов внутренних войск и членов их семей, к которым может быть применена госзащита. Также запрещается распространение информации о дислокации и передвижениях внутренних войск.

"В целях обеспечения безопасности военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких не допускается распространение в публичном выступлении, средствах массовой информации сведений о местах дислокации или о передислокации соединений или воинских частей внутренних войск, об их участии в операциях по обеспечению общественной безопасности", - говорится в документе.

"При наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск в связи с выполнением ими задач, возложенных на внутренние войска, а также их близких с целью воспрепятствовать законной деятельности военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск применяются меры государственной защиты в соответствии с законодательством о государственной защите", - сказано в законе.

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