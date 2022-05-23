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В России назвали способное изменить ход событий на Украине оружие

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БЛА "Байрактар" ВС Украины
БЛА "Байрактар" ВС Украины.
Источник изображения: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Новые применяемые Вооруженными силами России лазерные комплексы «Задира» могут помочь изменить расклад сил в воздухе в рамках спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, передают «Народные новости».

Кнутов рассказал, что комплекс «Задира» может уничтожать беспилотник противника в течение пяти секунд на расстоянии до пяти километров. Новый лазерный комплекс способен физически прожигать цель, в отличие от комплекса «Пересвет», который только ослепляет системы врага. Эксперт также отметил, что новинка позволяет экономить ракеты ЗРК «Тор» и «Панцирь». Он назвал «Задиру» уникальным оружием, которое поможет в ходе спецоперации на Украине.

По мнению эксперта, количество беспилотников на Украине будет только расти из-за поставок НАТО и США. Новый лазерный комплекс с помощью воздействия на прицелы способен вывести технику из строя и нейтрализовать оружие. Эксперт также подчеркнул, что выпускаемых аналогов «Задиры» нет ни у какой страны.

Кнутов рассказал о будущих возможностях комплекса. По его словам, «Задира» сможет уничтожать ракеты реактивных систем залпового огня, разогревая их в полете и приводя к детонации.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении в ходе СВО комплекса «Задира». До этого он также сообщил, что в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Новыми боеприпасами оснастят модернизированные и перспективные авиационные комплексы.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
NATO
БПЛА
ГЗЛА
Тор ЗРК
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