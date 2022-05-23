В пакет американской военной помощи Киеву могут войти ЗРК Patriot

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Конгрессом США было одобрено предоставление Украине 40 миллиардов долларов, большую часть которых она должна направить на оборонные нужды. В пакет американской военной помощи Киеву могут войти зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и дальнобойные артиллерийские орудия.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

В российском агентстве ТАСС попросили пресс-службу Минобороны Соединенных Штатов подтвердить данную информацию, но там ответили отказом. В Пентагоне не стали никак комментировать вероятные поставки украинским военным комплексов ПВО Patriot.

У нас нет никакой дополнительной информации, кроме той, что имеется в стенограммах

- ответили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Таким образом в министерстве дали понять, что широкой общественности доступна лишь опубликованная на сайте ведомства информация и тексты официальных заявлений его высокопоставленных чиновников, но не более того.

Одобренная Конгрессом США сумма является рекордной. Известно, что пакет помощи Киеву предполагает не только средства для украинских военных, но также на экономическую поддержку и на нужды беженцев.

Далеко не все в Соединенных Штатах приняли это решение с энтузиазмом. Есть те, кто им недоволен, считая, что оно не соответствует интересам их страны.