ВМС и Корпус морской пехоты США собрались изменить подход к беспилотным судам

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Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США меняют свою концепцию беспилотных кораблей (судов). В прошлом месяце стало известно об отказе ВМС США от проекта беспилотного подводного корабля большого водоизмещения. Также поставлен вопрос о будущем среднего беспилотного корабля. В Корпусе морской пехоты, в свою очередь, озадачились перспективой создания собственного беспилотного корабля для нужд десантных операций.

Издание Defense News пишет, что Корпус морской пехоты готовится к рассредоточенным операциям в обширном Индо-Тихоокеанском регионе. Командование КМП США собирается использовать беспилотные системы для самых разных целей в контексте десантных операций – от сбора и передачи данных до материально-технического снабжения, от переброски войск и грузов до поиска и стрельбы по целям.

Например, для ведения воздушной разведки и ретрансляции связи был приобретен беспилотный летательный аппарат MQ-9A. Но еще больше морпехов интересует беспилотный надводный корабль большой дальности, который мог бы выполнять задачи по поддержке десантных операций.

Компания Metal Shark в январе 2021 года объявила, что разработает для Корпуса морской пехоты «сеть беспилотных кораблей, путешествующих автономно на большие расстояния и перевозящих барражирующие боеприпасы для поражения целей на море и на суше». Естественно, командование КМП США заинтересовалось возможностью использования таких беспилотных кораблей в операциях в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такие беспилотные катера могут отслеживать и уничтожать цели на довольно большом расстоянии. Они полностью автономны, но при необходимости могут быть укомплектованы людьми. Корпус морской пехоты, как сообщило его командование Defense News, ожидает получения прототипов в третьем квартале 2022 финансового года для продолжения испытаний и доработки.

В свою очередь, командование 5-го флота ВМС США переосмыслило идею приобретения среднего беспилотного корабля. Отвечает за применение беспилотных решений и искусственного интеллекта специальная оперативная группа. В ее же функции входит испытание беспилотных решений, которые можно было бы применять во время операций на Ближнем Востоке.

Специалисты группы пришли к выводу, что более выгодным и разумным решением будет использование меньших беспилотных кораблей, которые смогут выполнять задачи по изучению поля боя и предоставлению данных о текущей ситуации флоту.

Вице-адмирал Скотт Конн, заместитель командующего военно-морскими операциями по боевым требованиям и возможностям, заявил Defense News что ВМС будут много думать над перспективами строительства и запуска среднего беспилотного корабля. Большое беспилотное судно, отметил вице-адмирал, вряд ли является лучшим выбором для американского флота в контексте тех задач, которые ему предстояло бы выполнять.

Пока не являются ясными и перспективы разработки большого беспилотного подводного аппарата. ВМС предложили отменить программу Snakehead LDUUV в бюджетном запросе на 2023 финансовый год. Причина такого предложения - неспособность аппарата взаимодействовать с большинством субмарин американского флота из-за отсутствия необходимого интерфейса. Также проект выполнялся с задержками, в итоге командование решило, что пока заниматься им не стоит.