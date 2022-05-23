Войти
Военное обозрение

ВМС и Корпус морской пехоты США собрались изменить подход к беспилотным судам

597
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США меняют свою концепцию беспилотных кораблей (судов). В прошлом месяце стало известно об отказе ВМС США от проекта беспилотного подводного корабля большого водоизмещения. Также поставлен вопрос о будущем среднего беспилотного корабля. В Корпусе морской пехоты, в свою очередь, озадачились перспективой создания собственного беспилотного корабля для нужд десантных операций.

Издание Defense News пишет, что Корпус морской пехоты готовится к рассредоточенным операциям в обширном Индо-Тихоокеанском регионе. Командование КМП США собирается использовать беспилотные системы для самых разных целей в контексте десантных операций – от сбора и передачи данных до материально-технического снабжения, от переброски войск и грузов до поиска и стрельбы по целям.

Например, для ведения воздушной разведки и ретрансляции связи был приобретен беспилотный летательный аппарат MQ-9A. Но еще больше морпехов интересует беспилотный надводный корабль большой дальности, который мог бы выполнять задачи по поддержке десантных операций.

Компания Metal Shark в январе 2021 года объявила, что разработает для Корпуса морской пехоты «сеть беспилотных кораблей, путешествующих автономно на большие расстояния и перевозящих барражирующие боеприпасы для поражения целей на море и на суше». Естественно, командование КМП США заинтересовалось возможностью использования таких беспилотных кораблей в операциях в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такие беспилотные катера могут отслеживать и уничтожать цели на довольно большом расстоянии. Они полностью автономны, но при необходимости могут быть укомплектованы людьми. Корпус морской пехоты, как сообщило его командование Defense News, ожидает получения прототипов в третьем квартале 2022 финансового года для продолжения испытаний и доработки.

В свою очередь, командование 5-го флота ВМС США переосмыслило идею приобретения среднего беспилотного корабля. Отвечает за применение беспилотных решений и искусственного интеллекта специальная оперативная группа. В ее же функции входит испытание беспилотных решений, которые можно было бы применять во время операций на Ближнем Востоке.

Специалисты группы пришли к выводу, что более выгодным и разумным решением будет использование меньших беспилотных кораблей, которые смогут выполнять задачи по изучению поля боя и предоставлению данных о текущей ситуации флоту.

Вице-адмирал Скотт Конн, заместитель командующего военно-морскими операциями по боевым требованиям и возможностям, заявил Defense News что ВМС будут много думать над перспективами строительства и запуска среднего беспилотного корабля. Большое беспилотное судно, отметил вице-адмирал, вряд ли является лучшим выбором для американского флота в контексте тех задач, которые ему предстояло бы выполнять.

Пока не являются ясными и перспективы разработки большого беспилотного подводного аппарата. ВМС предложили отменить программу Snakehead LDUUV в бюджетном запросе на 2023 финансовый год. Причина такого предложения - неспособность аппарата взаимодействовать с большинством субмарин американского флота из-за отсутствия необходимого интерфейса. Также проект выполнялся с задержками, в итоге командование решило, что пока заниматься им не стоит.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.03.2020
В Индии хотят купить беспилотники - аналоги использовавшихся для устранения генерала Сулеймани
04.03.2020
Украинский аист с эстонским мулом среди китайских драконов
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
02.07.2014
Получит ли бундесвер боевые беспилотники?
04.12.2012
Оборонная промышленность Франции и Германии пытается воспрепятствовать закупке американских БЛА MQ-9 "Рипер"
25.07.2011
Франция предпочла израильские беспилотники американским
06.05.2008
Армия США будет управлять беспилотниками через спутники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:29
  • 1
Путин поручил создать госсистему защиты информации
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ