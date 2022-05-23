Расширение на север. НАТО как Римская империя

Логика "расширения НАТО в северном направлении" стала более ясной

Вслед за "расширением в северном направлении" или "шестым расширением на восток" Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. С вовлечением нейтральных стран Финляндии и Швеции в НАТО станет причиной более серьезного сжатия стратегического пространства России.

Финляндия и Швеция заявили о решении вступить в НАТО и подали официальные заявки. На основе прошлых пяти раундов расширения Североатлантического альянса в восточном направлении, присоединение этих двух государств будет означать шестой этап увеличения состава НАТО и "расширение на север".

Что принесет вступление этих двух стран НАТО или США? С географической точки зрения, Финляндия разделяет 1300-километровую сухопутную границу с Россией. Присоединение Финляндии к НАТО означает, что сухопутная граница между Североатлантическим альянсом и РФ непосредственно удвоится, а также приблизит НАТО к стратегическим пунктам или важным городам России, таким как Кольский полуостров и Санкт-Петербург. Вместе с этим, это также означает, что все пять скандинавских стран присоединятся к лагерю НАТО, такое положение еще больше усилит географические сдерживание альянсом России.

Вступление Финляндии в НАТО также принесет альянсу большие выгоды. Финляндия располагает одной из самых больших действующих армий в Европе, имеет в наличии 900 тысяч резервистов. Финские военно-воздушные силы включают истребители F-18, которые вскоре будут модернизированы до более передовых F-35. Система обороны Финляндии по сравнению с системами других многочисленных европейских стран также более совместима с натовской.

Швеция в свое время была державой в Северной Европе, обладает мощной инновационной промышленной системой и известным военным предприятием Saab Group. Финляндия и Швеция окажутся на передовой линии северного фронта НАТО, что, несомненно, ускорит вооружение альянса, а также снизит инвестиции США в безопасность Европы. Это может заставить Вашингтон обратить больше внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Вслед за "расширением в северном направлении" или "шестым расширением на восток" Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. Как отмечалось выше, в отличие от последовательного включения стран Центральной и Восточной Европы в НАТО после распада Советского Союза, "расширение в северном направлении" альянса с вовлечением нейтральных стран Финляндии и Швеции станет причиной более серьезного сжатия стратегического пространства РФ.

Граница альянса и России увеличится практически вдвое, помимо этого, НАТО окружит базы Балтийского и Северного флотов России. Дальнейшее "укрепление северного фронта" Организации Североатлантического договора подорвет военную и стратегическую ценность российского Калининграда. Россию еще больше вытеснят из Европы, это касается безопасности, политической, экономической и культурной сфер. Относительно решения Финляндии присоединиться к НАТО, Министерство иностранных дел РФ заявило, что вступление Финляндии в альянс станет прямым нарушением международно-правовых обязательств, особенно Парижского мирного договора 1947 года. Согласно положениям этого документа, стороны не могут заключать союзы или участвовать в союзах против одной из них. По "Договору между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений" 1992 года, обе стороны не могут угрожать или применять военную силу против территориальной целостности или политической независимости друг друга. Российская сторона также отметила, что, учитывая нынешнее общее пренебрежение Западом международным правом, подобное поведение уже стало нормой. На фоне продолжающегося российско-украинского конфликта реакция Москвы считается довольно "сдержанной". Однако в будущем устранить долгосрочное негативное влияние в результате постоянного давления НАТО и Запада на структуру европейской безопасности, скорее всего, будет непросто.

Учитывая это "расширение в северном направлении", последовательная экспансия НАТО и стоящая за ней логика становятся более очевидными. Можно сказать, что расширение Североатлантического альянса берет свое начало от исторической памяти об экспансии Римской империи: от инерции расширения западной цивилизации, от искушения капиталом военно-промышленного комплекса США, от удовлетворения, связанного с наказаниями России как проигравшей стороны в холодной войне, а также от сущности военного блока. НАТО стремится к утверждению своей легитимности за счет расширения и создания врагов, однако, в сущности, альянс не избавился от логики "кто силен, тот и прав".

Автор: Ван Ивэй, профессор кафедры Жана Моне Европейского союза, заместитель директора Института идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой Народного университета Китая, директор Исследовательского центра Европейского Союза.