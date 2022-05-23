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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении роботов-саперов в ЛНР

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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбёнка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбёнка.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о применении роботов для разминирования взятых под контроль районов Луганской народной республики (ЛНР).

"На особо опасных участках для уничтожения мин нажимного действия широко применяются робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что при разминировании в ЛНР "особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения республики, а также землям сельхозназначения".

"В ходе работы саперы обнаруживают и обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы. Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов", - говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал 20 мая, что контроль над Донбассом расширяется, скоро будет взята под контроль территория ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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