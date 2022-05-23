Сенатор США: Надо поставить Украине оружие, которое поможет разблокировать Одесский порт

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Пока официальный представитель Пентагона Джон Кирби пытался опровергать заявления советника главы МВД Украины Геращенко о планах «уничтожить российский Черноморский флот для разблокировки портов Украины», своё слово по этому поводу уже говорил сенатор США Митч Макконнелл.

80-летний республиканец, который представляет штат Кентукки в сенате аж с 1985 года, фактически подтвердил заявления Геращенко.

Из заявления Макконнела, который возглавляет фракцию республиканцев в верхней палате конгресса США:

Новый пакет помощи Украине в виде оружия, полагаю, должен быть составлен так, чтобы помочь выиграть им не только в наземной войне, но и, я надеюсь, осуществить необходимые действия для разблокировки порта Одессы.

Такое заявление Митч Макконнелл, который, кстати, является самым богатым сенатором США, сделал в интервью изданию The New York Times.

Макконнелл:

Они (украинцы) пытаются перейти в контрнаступление. И мы должны им в этом помочь. Надо помочь, как я уже сказал, открыть Одесский порт в первую очередь для обеспечения мирового рынка продовольствием. Так как если украинского продовольствия на рынке не будет, то это отразится на Африке, на Ближнем Востоке.

Судя по всему, тот факт, что отсутствие украинского продовольствия в первую очередь скажется на самой Украине, если это продовольствие оттуда вывезти, г-на Макконнелла никак не волнует. Куда больше его волнует поставка противокорабельных ракет, которыми и хотят «разблокировать» Одессу с моря, забывая, что в одесской акватории установлены сотни морских мин – причём самой украинской стороной.

Напомним, что ранее А.Геращенко написал об обсуждении поставок из США противокорабельных ракет Harpoon и Naval Strike Missile, дальность которых достигает 250-300 км.