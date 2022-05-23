Сенатор США: Надо поставить Украине оружие, которое поможет разблокировать Одесский порт

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Пока официальный представитель Пентагона Джон Кирби пытался опровергать заявления советника главы МВД Украины Геращенко о планах «уничтожить российский Черноморский флот для разблокировки портов Украины», своё слово по этому поводу уже говорил сенатор США Митч Макконнелл.
80-летний республиканец, который представляет штат Кентукки в сенате аж с 1985 года, фактически подтвердил заявления Геращенко.
Из заявления Макконнела, который возглавляет фракцию республиканцев в верхней палате конгресса США:
Такое заявление Митч Макконнелл, который, кстати, является самым богатым сенатором США, сделал в интервью изданию The New York Times.
Макконнелл:
Судя по всему, тот факт, что отсутствие украинского продовольствия в первую очередь скажется на самой Украине, если это продовольствие оттуда вывезти, г-на Макконнелла никак не волнует. Куда больше его волнует поставка противокорабельных ракет, которыми и хотят «разблокировать» Одессу с моря, забывая, что в одесской акватории установлены сотни морских мин – причём самой украинской стороной.
Напомним, что ранее А.Геращенко написал об обсуждении поставок из США противокорабельных ракет Harpoon и Naval Strike Missile, дальность которых достигает 250-300 км.