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Военное обозрение

Представитель Пентагона прокомментировал заявление украинского чиновника о намерении США «уничтожить Черноморский флот РФ»

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Источник изображения: topwar.ru

Официального представителя Пентагона Джона Кирби в ходе брифинга попросили прокомментировать пост советника главы украинского МВД Антона Геращенко о вынашивании американской стороной планов по полному уничтожению Черноморского флота России. В частности, как утверждает украинская сторона, Запад во главе США именно с этой целью обговаривает с Киевом варианты поставки противокорабельных ракет, в том числе и имеющих радиус действия в несколько сотен километров.

По словам Геращенко, «такой план у США существует для разблокировки украинских портов». В свою очередь основная цель «разблокировки» - вывоз по морю запасов украинского зерна.

Геращенко утверждает, что такой план у Пентагона появился «на основании успешной работы украинских военных по российским боевым кораблям».

Советник главы МВД Украины заявил, для решения таких задач обсуждаются поставки таких ракет как «Гарпун» и NSM (Naval Strike Missile) с дальностью поражения целей до 300 км.

Кирби был вынужден оправдываться. Ничего лучше, чем заявить об отсутствии планов на «уничтожение Черноморского флота России», чиновник Пентагона не нашёл.

Кирби:

С уверенностью могу вам сказать, что таких планов нет.

Напомним, что судоходство в районе черноморских портов Украины остаётся крайне опасным в первую очередь по той причине, что сама украинская сторона заминировала акваторию, пытаясь воспрепятствовать возможной высадке морского десанта ВМФ РФ.

Также нужно напомнить, что ранее американская сторона сделала заявление о том, что «не имеет отношения к затоплению российского крейсера «Москва».

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