В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 "рабочей лошадкой" росавиации на Украине

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в спецоперации на Украине раскрыли весь свой потенциал и стали основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин в рамках выставки HeliRussia 2022.

"Если сравнивать масштабы, локализацию, отдельные специфические особенности театров военных действий в Сирии, где вертолет успешно уже применялся, и в спецоперации сейчас — тогда не всегда требовались та мощь, те боевые характеристики, что есть в Ка-52. Сейчас Ка-52 раскрыл весь свой потенциал — это самая настоящая "рабочая лошадка" российской ударной силы", — сказал Кожин.

По его словам, российские сухопутные части и подразделения действуют успешно в том числе благодаря качеству вертолетной техники. Армейская авиация осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение, решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

"Без вертолетов не происходит ни одна операция, ни малейшее продвижение", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам на HeliRussia 2022, что Ка-52 занимают ведущее место в группировке армейской авиации. Это лидеры тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов, пояснил он.

По оценке Михеева, высокая эффективность Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.