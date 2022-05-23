Войти
bmpd.livejournal.com

США передали Украине оружие, направлявшееся в Йемен

705
0
-1

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в США передали Украине оружие, что было захвачено по пути в Йемен

Ukraine Weapons Tracker пишeт, что США передали Украине оружие, которое ранее было перехвачено на судах в море по пути из Ирана к йеменским хуситам. Ранее на Украине засветились китайские автоматы Тип 56-1 (причем, как указывается, внешне они выглядят именно как те что были захвачены американцами), а вот сейчас у ВСУ появился вот такой миномет, который как авторы пишут согласно их источнику носит название HM19 и является 82-мм вариантом иранского 81-мм миномета HM15, по всей видимости специально сделанным для хуситов, которые используют именно 82-мм мины.

От себя могу добавить, что США действительно в конце прошлого года официально обратили в свою собственность захваченное по пути в Йемен оружие, при этом им его особо некуда девать было, так что я в общем-то не удивлен этим. Вспомнил также аналогичный пример, когда пять лет назад по всей видимости Израиль передал боевикам на юге Сирии боеприпасы иранского производства, что были захвачены им на двух судах в море в 2009 г.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Йемен
Сирия
США
Украина
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
16.08.2021
России удалось создать виртуозный баланс внешней политики
07.06.2021
Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы. Часть III
24.12.2018
Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:29
  • 1
Путин поручил создать госсистему защиты информации
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ