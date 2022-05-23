США передали Украине оружие, направлявшееся в Йемен

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в США передали Украине оружие, что было захвачено по пути в Йемен

Ukraine Weapons Tracker пишeт, что США передали Украине оружие, которое ранее было перехвачено на судах в море по пути из Ирана к йеменским хуситам. Ранее на Украине засветились китайские автоматы Тип 56-1 (причем, как указывается, внешне они выглядят именно как те что были захвачены американцами), а вот сейчас у ВСУ появился вот такой миномет, который как авторы пишут согласно их источнику носит название HM19 и является 82-мм вариантом иранского 81-мм миномета HM15, по всей видимости специально сделанным для хуситов, которые используют именно 82-мм мины.

От себя могу добавить, что США действительно в конце прошлого года официально обратили в свою собственность захваченное по пути в Йемен оружие, при этом им его особо некуда девать было, так что я в общем-то не удивлен этим. Вспомнил также аналогичный пример, когда пять лет назад по всей видимости Израиль передал боевикам на юге Сирии боеприпасы иранского производства, что были захвачены им на двух судах в море в 2009 г.