"Запасайтесь консервами и стройте бункеры"

Глава Роскосмоса пригрозил, что новая гиперзвуковая ядерная ракета "снесет полберега враждебного континента"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ядерный гиперзвуковой комплекс "Сармат" способен "снести половину берега континента", который Россия сочтет враждебным, пишет Daily Mail. Читатели таблоида строят предположения относительно развития конфликта такого масштаба.

Новая российская гиперзвуковая ядерная ракета "Сармат" (по классификации НАТО: Satan-2 или "Сатана") может уничтожить "полпобережья" вражеского континента, рассказал школьникам и студентам близкий соратник Владимира Путина.

Последним из путинских чиновников атомным оружием Западу пригрозил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, показав видеоролики российских стратегических ракет на так называемом "федеральном образовательном марафоне" под названием "Новые горизонты". Его кульминацией стал обзор возможностей нового чудовища под названием "Сармат" — межконтинентальной баллистической ракеты, способной поражать цели на скорости 25 тысяч километров в час.

"Здесь вы видите испытательные пуски наших ракет, — похвастался он своей юной аудитории. — Самые маленькие выставляют на парадах на Красной площади. А самые большие на Красной площади не поместятся — слишком велики".

В ролике были показаны ракеты "Тополь", "Ярс", подводная "Булава" и, наконец, "Сармат".

"Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится своей агрессивной политикой", — отметил Рогозин. По его словам, "неудержимый" "Сармат" начнет поступать на вооружение уже осенью.

"А еще наши заводы производят "Искандеры" и гиперзвуковые "Кинжалы", — напомнил Рогозин.

Рогозинская ядерная угроза — последняя в ряду громких заявлений российских чиновников.

Некоторые эксперты считают, что угроза ядерной атаки — ширма для слабых достижений кремлевской армии на Украине. Утверждается, что новое оружие всплывает всякий раз, когда путинская военная машина дает сбои.

В среду куратор оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что новый мобильный лазерный комплекс "Пересвет" сможет "ослепить" все системы спутниковой разведки противника на орбите до 1,5 тысяч километров.

Слова Борисова следует понимать так, что Россия может вывести из строя спутники и ряд других систем, которые США используют для наблюдения за российскими межконтинентальными баллистическими ракетами.

Кроме того, по словам Борисова, будет создана отдельная лазерная система для уничтожения вражеских беспилотников мощным тепловым импульсом.

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В последние дни на российском телевидении прозвучала мысль, что ядерные ракеты "Циркон" отправят Великобританию обратно в каменный век.

Ранее за удары по Великобритании ратовали политик Алексей Журавлев и тележурналист Дмитрий Киселев.

А Яков Кедми, бывший израильский дипломат, а ныне эксперт российского телевидения, заявил, что "Цирконы" смогут уничтожить в Великобритании от 50 до 60 электростанций "за десять минут", погрузив страну во мрак.

На одном из популярнейших ток-шоу страны Кедми заявил, что использовать против Великобритании "Сармат" с его двенадцатью боеголовками было бы "нецелесообразно". Вместо этого, считает он, по стране вполне можно ударить "Цирконами" со скоростью свыше 10 тысяч километров в час.

Сам Рогозин ранее утверждал, что страны НАТО могут быть уничтожены в течение получаса.

Комментарии читателей:

Reigate girl

А можно Путин, пожалуйста, объяснит, что такое "агрессивная политика"?

Aspergic One

Слушай, Россия, а нам вот не нравится твоя агрессивная политика. Может, нам теперь тоже ядерной бомбой поугрожать, а?

AnfieldLegend

Великобритания поставляет оружие Украине и открыто поощряет нападения внутри России — в общем, ведет агрессивную политику. Чего еще вы ожидали?

AnfieldLegend

То ли дело у британцев — сплошь любовь и сострадание, скажите?

Daveonhisbox

И что будет с самой Россией, если они ее запустят, он подумал? Весь мир переберется обратно в пещеры.

Wully

Когда у тебя есть супероружие, ты не будешь хвастать врагам о его невероятных возможностях. Он просто блефует.

becky knight

Это все еще происходит? Все почему-то забыли о трупах на Украине, о войсках... а Зеленский поди в отпуске, да? Подозрительно

objectiveman

Зачем НАТО вторгаться в Россию? Так напрягаться, чтобы в итоге напороться на русских?!

ctwmn

Газ и нефть.

George

Британия — не континент, можете расслабиться.

Toad of Toad Hall

Да они просто злятся, что их хваленая вакцина провалилась. Дарите миру красоту, как Фаберже, и мы вас полюбим. Дарите разрушение, и мы вас возненавидим.

PompeyMagnus

Пусть лучше его послушает чокнутое руководство Швеции и Финляндии. Ваша агрессивная политика в отношении России крайне рискованна!

Acdec2020

Ради мира во всем мире, направьте эти ракеты на Лондон, Вашингтон и Брюссель!

Rain On Request

Я вот не хочу, чтобы моя страна вела глобалистскую войну против России — особенно когда наше правительство воюет с собственным народом.

Reg the strat

Может, Россия и не выиграет, но не проиграет точно.

Nabzy

Народ, запасайтесь консервами и стройте бункеры.

Avmysa

Он рассказывает русским школьникам, как Россия может разрушить полконтинента, а мы своим — что есть гендерно-нейтральные туалеты и что женщины больше не женщины, поскольку это неуважение к трансгендерам и так далее. Если кто и спятил, так это мы.

Manofkent55

Теперь домик на побережье я, пожалуй, покупать не буду...