Ситуация на Украине накаляется. Америка оказалась не готова

Военный конфликт на Украине усложняется, и Америка к этому не готова

Украинский кризис – проверка Байдена и США на прочность, пишет NYT. Белому дому придется объяснять американцам, которых все больше волнует собственное благосостояние, зачем им нужно поддерживать Украину. При этом обострение конфликта с Россией не должно входить в интересы США, отмечает автор.

В четверг сенат утвердил пакет чрезвычайной помощи Украине на 40 миллиардов долларов, однако немногочисленная группа изоляционистов из Республиканской партии резко раскритиковала эти расходы. А поскольку конфликт вступает в новый и довольно сложный этап, сохранение двухпартийной поддержки в конгрессе не может гарантировать никто.

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) недавно предупредила сенатский комитет по делам вооруженных сил, что следующие несколько месяцев будут весьма неспокойными. Конфликт между Украиной и Россией может выйти на "более непредсказуемую траекторию, ведущую к эскалации", сказала она. <…>

Это колоссальные затраты и серьезные опасности, однако президенту Байдену придется ответить на многие вопросы американцев касательно причастности Соединенных Штатов к этому конфликту.

В марте наша редакционная коллегия утверждала, что Соединенные Штаты и их союзники должны подать украинцам и россиянам следующий сигнал: сколько бы времени на это ни ушло, Украина будет свободной. Украина заслужила поддержку <…>, а Соединенные Штаты во главе своих союзников по НАТО должны показать Владимиру Путину, что Североатлантический альянс готов и способен противостоять его реваншистским устремлениям.

Это неизменная цель, но в конечном итоге не в интересах Америки ввязываться в полномасштабный конфликт с Россией, даже если для достижения мира путем переговоров Украине придется принимать непростые решения.Но разобраться в целях и стратегии США в этом конфликте становится все труднее, так как параметры задач, похоже, изменились.

Например, пытаются ли Соединенные Штаты положить конец этому кризису посредством урегулирования, которое позволит сохранить суверенитет Украины и некое подобие отношений между США и Россией? Или же Вашингтон сегодня стремится окончательно и бесповоротно ослабить Москву? Не изменились ли цели администрации, не хочет ли она сейчас добиться дестабилизации режима Путина и его отстранения от власти? Намерены ли Соединенные Штаты привлечь Путина к ответственности как военного преступника? Или же цель состоит в недопущении более масштабного конфликта? И если это так, то каким образом ее достижению помогут хвастливые заявления о предоставлении Америкой разведданных для уничтожения россиян и потопления одного из их кораблей?

Если не будет ясности в этих вопросах, американцы могут утратить интерес к поддержке украинцев, а те будут и дальше нести потери и лишаться средств к существованию. Более того, Белый дом поставит под угрозу мир и безопасность на европейском континенте.

Американцев побудили к действиям страдания украинцев, но народная поддержка конфликта, идущей вдали от берегов США, не может сохраняться вечно. Инфляция для американских избирателей стала намного более важным вопросом, чем Украина, а перебои на мировых рынках продовольствия и энергоресурсов наверняка будут усиливаться.

Текущий момент конфликта весьма беспорядочен, и этим объясняется нежелание президента Байдена и его кабинета ставить четкие цели. Но в такой обстановке он тем более должен задолго до ноября объяснить американским избирателям, что поддержка Украины означает поддержку демократических ценностей <…>. А мир и безопасность остаются идеальным урегулированием этого кризиса.

Возникает соблазн увидеть в поразительных успехах Украины <...> знак того, что, получив достаточно помощи от Америки и Европы, эта страна близка к выдворению России на те позиции, которые она занимала до начала своей операции. Но это опасное допущение.

Решительная военная победа Украины над Россией, в результате которой Киев вернет все территории, которые Москва заняла с 2014 года, является нереальной целью. <...>

Соединенные Штаты и НАТО очень сильно втянулись в этот конфликт, как в военном, так и в экономическом плане. Несбыточные ожидания могут еще глубже втянуть их в этот дорогостоящий и затяжной кризис. Россия <…> все еще способна нанести Украине колоссальный ущерб. <…>. Позиции Украины и России сегодня далеки друг от друга "как никогда за все время этого длящегося три месяца конфликта", сообщила The Times.

В последнее время из Вашингтона все чаще звучат воинственные заявления. Президент Байден утверждает, что Путин "не может оставаться у власти", министр обороны Ллойд Остин говорит о необходимости "ослаблять" Россию, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обещает, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "до полной победы". Все это может показаться вдохновляющей демонстрацией поддержки, но такие высказывания ни на йоту не приближают переговорный процесс.

В итоге украинцам придется принимать непростые решения. Ведь это они сражаются, погибают и теряют свои дома <…>, и именно они должны решать, каким может быть окончание этого конфликта. Если он приведет к реальным переговорам, именно украинскому руководству придется принимать болезненные территориальные решения, необходимые для достижения компромиссов.

Соединенные Штаты и НАТО показали, что они будут активно помогать Украине в ее борьбе военной техникой и другими средствами. И чем бы ни закончились боевые действия, США и их союзники должны быть готовы оказать Украине помощь в деле восстановления.

Но конфликт продолжается, и Байден должен четко указать президенту Владимиру Зеленскому и его народу на то, что есть определенные пределы, дальше которых США и НАТО в конфронтации с Россией не пойдут. Что есть пределы в поставках оружия, в предоставлении денежных средств и в оказании политической поддержки. Очень важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке имеющихся средств и того, какие еще дополнительные разрушения и потери может вынести Украина.

Осознание такой реальности может оказаться болезненным, но это не умиротворение. Именно так должны поступать ответственные государства, а не гоняться за иллюзорной "победой". <…>. Сейчас задача состоит в том, чтобы освободиться от эйфории, прекратить обидные упреки и провокации, и сосредоточиться на определении и выполнении задач. Американская поддержка Украине является для США проверкой на их место в мире в XXI веке. А у Байдена есть возможность и даже обязанность определить, что это будет за место.

Редакционная статья

Комментарии читателей

Tácito Rolim, Бразилия

… недовольным и неуравновешенным деспотом, который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров. Как это – Путин не пытался договориться? Россия на протяжении нескольких месяцев держала войска у границы, чтобы достичь политической цели: отказа Украины от вступления в НАТО. Россия, как и любая другая страна, имеет право на самозащиту. Экспансия НАТО идет открыто, и поражает то, что вы об этом просто забываете. В этом анализе нет исторической глубины, и предназначен он исключительно для отстаивания интересов Запада. А это интересы США и в конечном счете интересы военно-промышленного комплекса.

Jackson, Нью-Йорк

Опасное затягивание конфликта с ядерной державой и расширение круга задач? Провокационные заявления, нацеленные на Россию – страну, которая в своих опасных действиях видит опосредованную войну с США, а не только с Украиной? Необходимость переговорного урегулирования против возможной эскалации из-за отсутствия шансов у сторон на отступление и поиск компромиссов? Поддержка Украины ТОЛЬКО посредством оказания военной помощи?

В этих "озабоченностях" нет ничего нового, а конфликт, между тем, вступает в более непредсказуемый и опасный этап. Байден говорил о смене режима не недавно, а более двух месяцев тому назад, и это было одно из многих воинственных заявлений со стороны США.

Так что это запоздалая статья, в которой осторожно излагаются озабоченности, вызывающие тревогу у экспертов по внешней политике и противников конфликта. А они говорили об этом С САМОГО НАЧАЛА этого чудовищного и опасного конфликта.

Боясь быть названной "сторонницей России", американская пресса сама начинает призывать к нему, играя роль заводилы.

Данная статья – это осторожная "проверка возможности", попытка испытать непопулярную, но необходимую точку зрения.

Украинцы должны сами принимать решения? Остается надеяться, что в будущих редакционных статьях авторы сосредоточатся на заявлениях Блинкена и Джонсона, которые показывают, что США и НАТО на самом деле ПРОТИВ переговоров и урегулирования, надеясь на то, что им удастся "обескровить Россию".

Siddharth

Надменные заявления о разгроме и уничтожении России без полной вовлеченности преступны. Они лишь продлевают агонию украинской армии и населения. Без современного оружия, самолетов и ракет Украина будет терять все больше личного состава и инфраструктуры. <...>

Поэтому самое разумное решение – договориться о мире, пусть сейчас это может показаться неприемлемым. С нейтральных позиций США и НАТО вовсе не выглядят невинными, как они любят себя представлять, особенно после их неудачных вторжений в Ирак, Ливию и Афганистан. США сейчас должны стать подлинным лидером, наладив контакты с русскими для разрешения этого кризиса, а не загоняя их в угол. В Индии есть пословица, которая гласит, что загнанный в угол кот, оказавшись в безвыходном положении, может напасть.

Мир должен сплотиться и начать борьбу с вызовами, с которыми мы столкнемся в предстоящие годы. А раскол мира на отдельные группировки лишь затруднит поиск решений.

Citizen

С безопасного расстояния, на котором находится Америка, сложно понять, что простому украинцу важна цена на хлеб, и ему все равно, руководит его страной украинский или русский олигарх. Может, под властью русского олигарха ему будет даже лучше, ведь у России и ресурсов побольше, и государственных возможностей. Но Америка ведет опосредованную войну, а это значит, что каждый день гибнут мужчины, женщины и дети, разрушаются города и инфраструктура. Не поддержи мы украинского олигарха, не вмешайся в переход власти, и этой трагедии бы не произошло. Когда русский олигарх сделал свой ход, нам надо было дать украинскому олигарху возможность тихо уехать на Запад, и вопрос был бы решен.