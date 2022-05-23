«Атаковать чужими ракетами». Как Су-57 может уничтожить цели на территории Украины

Генерал-майор ВВС Павленко рассказал, каким образом Су-57 способен поражать объекты ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители пятого поколения Су-57, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. «Газета.Ru» разбиралась, какие задачи могут отрабатывать на Украине эти самолеты.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», - рассказал собеседник ТАСС.

При этом Минобороны РФ до сих пор официально не сообщало о применении Су-57 в ходе спецоперации.

В составе ВКС России в настоящее время находится три истребителя пятого поколения Су-57. Еще 10 прототипов проходят испытания и не числятся в составе строевых авиационных полков. По официальным данным, до конца 2024 года российская армия должна получить 22 истребителя Су-57, а к 2028 году их численность должна увеличиться до 76 единиц.

Су-57, по классификации НАТО Felon («Преступник»), это многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ им. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА».

Это первый и единственный российский истребитель пятого поколения. Самолет разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя С-27. Свой первый полет он совершил 29 января 2010 года. Самолет провел несколько боевых вылетов во время военной операции в Сирии.

Американский военный эксперт, профессор Техасского университета в Остине Джордж Даррелл в статье для журнала National Interest в октябре 2021 года отмечал, что Су-57, по большинству характеристик «оказался предпочтительнее аналогичного самолета американского производства F-35». При этом те функции американского истребителя, которые подчеркиваются Пентагоном как «ключевые» в случае столкновения с российским Су-57 не будут иметь значения.

«Основная задача Су-57 - завоевание превосходства в воздухе и уничтожений важнейших воздушных целей противника. Поэтому российский истребитель не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях, которые имеются у F-35. Российская доктрина воздушного боя больше заинтересована в противодействии чужим самолетам-«невидимкам», чем в развертывании собственных. Су-57 обладает техническим потенциалом для наилучшего решения стратегических потребностей России. Он не будет скрываться от F-35 - он его уничтожит», - отмечал Даррелл.

Именно функции «дальнего обнаружения целей», по мнению экспертов, с которыми поговорил корреспондент «Газеты.Ru», могут быть использованы во время специальной военной операции на Украине.

«Су-57 работает вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение. Теоретически он может даже не залетать на территорию Украины и лишь руководить боем с большого расстояния. Одна из его особенностей - работа в тандеме с Су-35, которого он наводит на цель с большой дистанции», - рассказал летчик-снайпер, полковник в отставке Валерий Кирьянов.

С этой точкой зрения согласен генерал-майор запаса, бывший заместитель начальника Главного штаба ВВС России Александр Павленко.

«На Су-57 установлена радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой. У других самолетов такой нет.

Это обеспечивает возможность сверхдальнего обнаружения целей, их многоканальное сопровождение и контроль за применением по ним ракетного оружия. Тонкость заключается в том, что Су-57 может отслеживать цель и передавать ее координаты другим самолетам. Даже не одному, а двум или трем. Или даже больше. В итоге Су-57 становится своего рода командным центром.

Он способен атаковать цели чужими ракетами. Это совершенно новая стратегия воздушного боя», - рассказал Павленко.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин, служивший ранее в Московском округе ВВС и ПВО, считает, что использование Су-57 во время специальной военной операции позволит «выявить потенциал этой машины».

«Коэффициент его боевой эффективности до конца неизвестен. Возможно, что Су-57 будет использоваться именно как самолет управления. Операция на Украине это продемонстрирует», - резюмировал Шурыгин.

Виктор Сокирко