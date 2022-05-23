New York Times невысоко оценила шансы Киева на военную победу

Газета NYT назвала нереалистичной победу Украины над Россией с возвращением территорий

Газета New York Times опубликовала статью, в которой назвала нереалистичной военную победу Украины над Россией с возвращением территорий, которые Киев потерял с 2014 года. Авторы статьи призвали президента США Джо Байдена дать понять Украине, что у американской поддержки и помощи союзников по НАТО есть пределы. Газета подчеркивает, что решения Киева должны основываться на реалистичной оценке его положения. Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что возвращение контроля над Херсонской и Запорожской областями является принципиальным вопросом.

Группа авторов в статье в The New York Times выразила мнение, что военная победа Украины над Россией с возвращением территорий, которые Киев потерял за восемь лет, нереалистична.

"Решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернет все территории, которые Россия захватила с 2014 года, не является реалистичной целью", - сказано в статье.

По мнению авторов, заманчиво считать, что при должной американской и европейской помощи украинская армия способна отбросить Россию на позиции до начала военной операции. "Но это опасное предположение", - подчеркивается в материале.

По мнению газеты, несмотря на "небрежные" действия и планирование, Россия остается слишком сильной, а президент РФ Владимир Путин не будет отступать. Издание также предупреждает, что "воинственные" заявления американских политиков не способствуют приближению переговоров.

Как подчеркивается в публикации, США не могут изменить своей цели оказывать Украине военную и политическую поддержку. Однако ввязываться в полномасштабную войну с Россией по-прежнему не в интересах Вашингтона.

Кроме того, по мнению авторов, американское общество не будет вечно поддерживать действия властей США в этой области, поскольку инфляция для граждан является гораздо более серьезной проблемой, чем конфликт на территории Украины, а перебои с поставками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться.

Реалистичный взгляд на ситуацию

В публикации утверждается, что президенту США Джо Байдену следует дать понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить США и другие страны НАТО, есть пределы.

Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще потерь Украина может понести, подчеркивают авторы.

"В конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения... Если конфликт приведет к настоящим переговорам, именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях", - отмечает издание.

Авторы статьи призвали «избавиться от эйфории, прекратить колкости и сосредоточиться на определении и выполнении миссии».

Украина планирует вернуть территории

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о планах вернуть под контроль Украины несколько регионов страны, включая Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области.

«Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко и для коллаборантов, и для российских военных. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», - сказал Подоляк.

Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР на этих территориях «не было физически».

Ранее Подоляк попросил не предлагать украинским властям вводить режим прекращения огня с Россией. По его мнению, это невозможно без полного вывода российских сил с территории страны. Он также указывал, что Киев вышел из переговорного процесса с Москвой. Причинами такого решения Подоляк называл непонимание Россией «своей крайне негативной роли» и того, что военные действия идут «не по правилам и планам» Москвы. Он убежден, что РФ не достигнет поставленных целей на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

В середине мая Минобороны РФ сообщило о выходе на границу ЛНР. Российские военные также заняли Херсонскую область Украины и юг Запорожской области, там появились военно-гражданские администрации. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял о намерении обратиться к Путину с просьбой о включении региона в состав России. При этом он отмечал, что «никаких референдумов» проводить не планируется.

Некоторые представители российских властей также высказывались в пользу вхождения в состав РФ территорий, занятых во время военной операции. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в Россию и «займут достойное место в российской семье», а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказывал мнение, что Россия "навсегда" останется в Херсоне. Глава Крыма Сергей Аксенов также утверждал, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в границах одного государства с Крымом.

Алиса Андреева