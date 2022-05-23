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ИноСМИ

Космический зонд "Вояджер-1" шлет на Землю какую-то белиберду

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Аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2 за пределами гелиосферы
Аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2 за пределами гелиосферы.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA/JPL-Caltech

Космический зонд "Вояджер-1" вдруг начал слать НАСА чепуху

Запущенный в 1977 году "Вояджер" стал самым далеким рукотворным объектом в космосе, но с некоторых пор он шлет на Землю тарабарщину, пишет Gizmodo. В НАСА считают, что полученные данные никак не вяжутся с истинным положением корабля.

"Вояджер-1" находится на расстоянии свыше 23 миллиардов километров от Земли и продолжает удаляться от Солнечной системы со скоростью примерно в 61 тысячу километров в час. Инженеры НАСА работают над проектом уже 44 года, но недавно стали получать с космического корабля вместо данных какую-то бессмыслицу.

"Можно сказать, что задачки такого рода на данном этапе миссии — практически норма", — объяснила Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), руководитель проектов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, в пресс-релизе НАСА.

Запущенный в 1977 году "Вояджер-1" находится в межзвездном пространстве почти 10 лет. Одно то, что корабль продолжает отправлять на Землю телеметрические данные, впечатляет, хотя в последнее время информация перестала быть достоверной: НАСА считает, что она никак не вяжется с истинным положением корабля.

Команда "Вояджера" тщательно изучает данные с системы пространственной ориентации и управления, но пока не выяснила, где загвоздка, — здесь или в других узлах корабля.

"Обоим кораблям почти по 45 лет, а это гораздо больше, чем то, на что они рассчитаны. Кроме того, мы находимся в межзвездном пространстве — это среда с высоким уровнем радиации, куда прежде не долетал ни один космический корабль, — добавила Додд. — Перед командой инженеров стоят большие задачи. Но я уверена, что если проблема в системе решаема, то мы справимся".

Одно то, что "Вояджер" устарел, еще не значит, что он бесполезен. Так, недавно он обнаружил прежде неизвестное явление межзвездной среды и колебания космической плазмы. Так что космического старичка вполне можно сравнить с американским футболистом Томом Брэйди, который выиграл Суперкубок в 43 года.

Вполне возможно, что "вылечить" космическую белиберду не удастся, и инженеры НАСА просто научатся с ней жить. Проблема ведь не затрагивает ни один из научных инструментов "Вояджера-1" напрямую — спустя 44 года все они в исправном состоянии, и команда рассчитывает, что оба корабля продолжат работу и после 2025 года.

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