Патрушев: Запад использует хакеров и разведку НАТО для кибератак на Россию

К проведению компьютерных атак для нанесения экономического и политического ущерба России все чаще привлекаются финансово мотивированные странами Запада хакеры. Об этом в пятницу по итогам заседания Совета Безопасности под руководством Владимира Путина заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Кроме того, по его словам, для того чтобы получить данные о способах и методах защиты российских объектов критической информационной инфраструктуры и найти возможные бреши, активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО. Также, по данным Патрушева, распространению вирусов и деятельности кибергруппировок в мировой Сети способствует анонимность глобального информационного пространства, которую всячески поддерживает Вашингтон.

Кроме того, как отметил секретарь Совбеза, в условиях санкций против России существенно снизился и уровень доверия к программному обеспечению и оборудованию зарубежных производителей.

В целом на Совбезе было отмечено, что современные угрозы информационной безопасности направлены на подрыв обороноспособности и обеспечения правопорядка, а также ухудшение социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в России.

Иван Егоров