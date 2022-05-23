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Российская газета

Патрушев: Запад использует хакеров и разведку НАТО для кибератак на Россию

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Источник изображения: rg.ru

К проведению компьютерных атак для нанесения экономического и политического ущерба России все чаще привлекаются финансово мотивированные странами Запада хакеры. Об этом в пятницу по итогам заседания Совета Безопасности под руководством Владимира Путина заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Кроме того, по его словам, для того чтобы получить данные о способах и методах защиты российских объектов критической информационной инфраструктуры и найти возможные бреши, активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО. Также, по данным Патрушева, распространению вирусов и деятельности кибергруппировок в мировой Сети способствует анонимность глобального информационного пространства, которую всячески поддерживает Вашингтон.

Кроме того, как отметил секретарь Совбеза, в условиях санкций против России существенно снизился и уровень доверия к программному обеспечению и оборудованию зарубежных производителей.

В целом на Совбезе было отмечено, что современные угрозы информационной безопасности направлены на подрыв обороноспособности и обеспечения правопорядка, а также ухудшение социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в России.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
NATO
ИТ
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